Ha 103 anni ma ne dimostra 70: un'insegnante di yoga svela il suo segreto

Charlotte Chopin è un'insegnante di yoga che ha sconvolto tutti con la sua vitalità. A 103 anni ne dimostra 70 . La disciplina che cerca di raggiungere l'equilibrio tra corpo, mente e spirito è diventata per lei una filosofia di vita. Charlotte continua a tenere lezioni di yoga tre volte a settimana a Léré, in Francia. Lo fa in un ex edificio della polizia trasformato in centro comunitario, dove insegna con entusiasmo in un ambiente semplice ma autentico.

La storia di Charlotte Chopin

La sua storia è straordinaria: nata nel 1922 in Germania, ha vissuto la guerra, ha collaborato con la Croce Rossa, ha lavorato come segretaria esecutiva in Africa e in Europa e ha scoperto lo yoga solo a 50 anni, adottandolo come stile di vita. Da allora, ha insegnato a migliaia di studenti per oltre cinque decenni. Nel 2022 ha stupito il pubblico di France's Got Talent esibendosi in una serie di pose in televisione: "Volevo solo sorprendere la mia famiglia partecipando a uno spettacolo di cui non sapevo nulla", ha confessato con umiltà. La sua apparizione l'ha catapultata verso la popolarità e nel 2024 ha ricevuto il prestigioso Padma Shri, una delle più alte onorificenze civili dell'India, in riconoscimento del suo impegno nel "sfidare i limiti dell'età" e nel promuovere lo yoga come strumento per il benessere olistico.

Lo yoga per la longevità

I media hanno evidenziato come la pratica di Charlotte sia rimasta appassionante, "con energia in un ambiente semplice ma vibrante", esemplificando il potere dello yoga per il benessere fisico e mentale degli anziani. Infatti, gli esperti della longevità hanno convalidato questi benefici: il miglioramento della pressione sanguigna, della funzionalità polmonare, dell'equilibrio, della memoria e la riduzione della fragilità sono alcuni degli effetti dello yoga scientificamente provati.