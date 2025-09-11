Harry e Carlo di nuovo insieme, la rivelazione del Principe dopo l'incontro

Dopo quasi due anni, per l'esattezza 19 mesi, il Principe Harry e Re Carlo si sono rivisti . Un ricongiungimento atteso da tempo e chiacchieratissimo. E finalmente, c'è una riconciliazione, seppur parziale, tra il marito di Meghan Markle (rimasta negli Stati Uniti con i figli) e la sua famiglia. O almeno, questo è ciò che si spera dopo un primo incontro durato meno di un'ora e al quale il Principe William non era presente . Il luogo dell'incontro tra Harry e suo padre è stato Clarence House, la residenza del Re. Il Principe è arrivato mercoledì pomeriggio alle 17:20 ora britannica, mentre Carlo è rientrato qualche ora prima da Balmoral, dove ha trascorso le vacanze estive.

Cosa è successo durante l'incontro tra Harry e Carlo, cosa si sono detti

Stando a quello che riporta la stampa britannica, Harry e Re Carlo si sono confrontati per 54 minuti, durante i quali hanno bevuto una tazza di tè e parlato in un'atmosfera "intima e personale". Non è stato un incontro lungo, certo, ma è servito a gettare le basi per una riconciliazione, dopo le tensioni create da tutte le dichiarazioni di Harry contro i Windsor. Tuttavia, c'è ancora molta strada da fare, soprattutto per quanto riguarda il suo rapporto con il fratello, l'assente di rilievo da questa attesissima riunione di famiglia. Pare che William non abbia alcuna intenzione di perdonare Harry, che non vede da tre anni, ovvero dai funerali della Regina Elisabetta.

Come sta Re Carlo, l'ultima rivelazione del Principe Harry

Dopo il tè con Re Carlo, Harry ha confermato alla stampa l'incontro con il padre. Nella serata di mercoledì si è infatti presentato (in ritardo) al ricevimento degli Invictus Games al The Gherkin. Sarebbe dovuto arrivare sul posto alle 18.45 ma si è presentato alle 19.24. Quando gli è stato chiesto come sta il sovrano, Harry ha risposto: “Sta benissimo, grazie”. Quindi, è probabile che durante l’incontro il Principe abbia voluto sincerarsi anche sulle condizioni di salute del genitore, dato che il cancro non è stato ancora debellato.