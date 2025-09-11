Da Venezia a Dubai: il Leone d'Oro approda negli Emirati Arabi con Nico de Corato

Dal riconoscimento in Italia all'esposizione negli Emirati

Dopo la consegna ufficiale, il Leone d’Oro ha fatto rotta verso Dubai, dove è stato presentato all’Ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti, Lorenzo Fanara, e a H.E. Dr Obaid Al Ketbi, generale dell’esercito e figura di spicco per le relazioni culturali e diplomatiche, presente anche alla cerimonia di Venezia. Successivamente, il premio è stato mostrato al Direttore dell’Italian Trade Agency di Dubai, Valerio Soldani, che ha proposto l’esposizione pubblica della statuetta durante la Watch & Jewellery Show di Sharjah (24–28 settembre 2025). Il Leone d’Oro, icona della città di Venezia e della sua millenaria tradizione, è nato come massimo riconoscimento della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica e, dal 1949, è divenuto un premio trasversale che celebra l’eccellenza in vari campi: arte, musica, architettura e sport. La statuetta è realizzata artigianalmente dalla storica Fonderia Santi per il Comune di Venezia. “Sono particolarmente felice di annunciare che ITA Dubai ha deciso di esporre il premio in occasione della prossima fiera Watch & Jewellery Show di Sharjah, dove avrò l’onore di presentarlo personalmente come ospite speciale al pubblico internazionale. È un momento che desidero condividere con tutti, nella speranza che possa ispirare chi crede nello sport come veicolo di valori universali. Inoltre, sono contento di poter lavorare alla possibilità di portare per la prima volta negli Emirati un’edizione speciale della cerimonia del Gran Premio Internazionale di Venezia.” ha dichiarato de Corato. Questo riconoscimento non rappresenta solo un traguardo personale, ma anche un simbolo dei valori sportivi di impegno e passione. Tra le imprese che hanno contribuito al conferimento del premio, spicca la spettacolare corsa in solitaria di quasi 200 km da Jebel Jais fino al Burj Al Arab di Dubai, che ha richiamato l’attenzione mediatica negli Emirati e a livello internazionale.