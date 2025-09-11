PLUG-MI 2025: stanno per accendersi i riflettori sull’Hyper Edition

La città si prepara a vivere un weekend che trasforma la cultura urbana in racconto collettivo. PLUG-MI Hyper Edition 2025 accende i riflettori sul futuro di fashion, musica, arte e sport sabato 20 e domenica 21 settembre al Superstudio Maxi. Ideato e prodotto da Fandango Club Creators, PLUG-MI è molto più di un evento: è un laboratorio di creatività contemporanea che mette in dialogo linguaggi, generazioni e talenti, creando un ponte tra i mondi che stanno ridisegnando le regole della cultura urban. È proprio da questo incontro tra visioni diverse che nasce Rising Stars Project, pensato per dare voce agli oltre 30 brand emergenti in esposizione e per premiare quelli capaci di costruire un ecosistema solido fatto di collezioni, comunicazione e modello di business. A guidare questa ricerca di talento ci sarà un pool di quattro mentori d’eccezione: Susanna Ausoni, la stylist delle celebrity più nota in Italia; Christian Nucibella, imprenditore di fama nazionale, esperto di branding e start-up advisor; Gabriele Blandina, tecnico con oltre quindici anni di esperienza abituato a confrontarsi con la complessità tipica dell’artigianalità al servizio del lusso, in rappresentanza del main partner MICAM MIlano; e Paolo Ruffato, CEO e Chief of Vision di Probeat Agency, agenzia milanese culture-driven di PR e brand amplification. Al brand più convincente sarà riservato un percorso esclusivo: visibilità amplificata, partecipazione garantita all’edizione 2026 e mentorship continuativa in collaborazione con l’Università IULM. All’intersezione tra fashion e sport, LEGO® porta il pubblico in un’esperienza unica con i nuovi set realizzati in collaborazione con Nike. Lo stand sarà animato da attività interattive ispirate al basket e allo stile iconico delle Dunk, offrendo a grandi e piccoli la possibilità di scoprire il mondo LEGO® attraverso il gioco, la creatività e la costruzione, in perfetto equilibrio tra sport e moda.

MICAM Academy è invece lo spazio che MICAM Milano, il salone leader globale della calzatura di moda e main partner di PLUG-MI, ha voluto allestire per dialogare con i giovani e avvicinarli al mondo delle calzature. MICAM organizza l’Academy - un laboratorio creativo per interagire con il pubblico di appassionati di sneakers - in collaborazione con Arsutoria School di Milano. Dalla progettazione alle tecniche di realizzazione di una scarpa tradizionale e 3d digitali: questo spazio nasce per ispirare i designer del futuro e offrirà a tutti la possibilità di esprimere la propria creatività come veri artigiani dello shoe making.



E mentre la creatività prende forma tra collezioni e sneakers, il suono delle strade conquista il palco: il PLUG-MI JD STAGE ospiterà sabato Melons, Faneto, LILCR e ABBY 6IX e domenica Nitro, MadMan, Johnny Marsiglia e Tormento. In più, una grande novità: il Type Beat Fest, il format online che per la prima volta approda dal digitale al palco, portando con sé i nuovi talenti dell’underground. In collaborazione con il Music Partner ESSE, 20 rapper presenteranno le loro migliori strofe arrangiate su basi di grandi produttori nazionali o internazionali. Sarà un racconto crudo e potente, storie di strada e vita reale: la nuova generazione musicale prende voce. E se la musica porta la voce delle strade, l’arte ne illumina i muri e PLUG-MI alza l’asticella con due progetti espositivi che trasformano l’arte urbana in esperienza immersiva.



PHYGI.io, la digital art platform di Deodato.Gallery SPA, debutta al festival con gli artisti Daniele Fortuna e Beatrice Vigoni. Il progetto CryptoMaDonne di Beatrice Vigoni presenta un’esplorazione potente dell’archetipo femminile che fonde spiritualità e cultura visual contemporanea. Attraverso una pixel art dai colori accesi, l’artista trasforma simboli sacri in icone pop, tra identità, inclusività e riferimenti al sacro e al profano. Le sculture di legno di Daniele Fortuna, icone della classicità greco-romana unite a colori e tratti della contemporaneità più pop, prendono vita nella loro forma digitale e rendono inedito il concetto di phygital.

In parallelo, Key Gallery presenta Street Philosophy Collective Art Show. Grazie all’innovativa tecnica di stampa retroilluminata by Quadruslight, la curatrice ha riunito un vero dream team di street artist che “ri-disegnano” la storia e il presente dell’urban art, a partire dalla luce che amplifica il loro gesto creativo. Giganti come Esa, Mr. Wany, Cibo, Dropsy, Alice Pasquini, Giorgio Bartocci e Pao sono solo alcuni dei nomi leggendari che racconteranno storie autentiche di street culture, concretamente.

“illuminate” nel loro senso di appartenenza a una cultura che ha dato luce ai muri d’Italia e del mondo. Dalle 19:00 di sabato Giorgio Bartocci realizzerà un’opera in live painting su parete luminosa Quadruslight con i colori hydro di Loop Colors. A completare il percorso visivo, per la prima volta a PLUG-MI, un racconto fotografico nella sezione di street photo dedicato alla Milano delle sottoculture urban, dal fotogiornalista Gianmarco Maraviglia, anch’esso realizzato con tecnica Quadruslight.

Così PLUG-MI Hyper Edition 2025 si conferma catalizzatore di tendenze e acceleratore di talenti: un luogo dove le energie creative si incontrano, si contaminano e diventano racconto collettivo. Non è solo un festival, è il punto d’incontro tra le culture che stanno plasmando il futuro.

Biglietti e Accesso

Un’esperienza da non perdere per chi vuole respirare l’energia autentica della cultura urbana. Le prevendite sono già aperte con tariffe speciali: 29 euro per i biglietti giornalieri e 50 euro per l’abbonamento weekend, disponibili su tickets.plug-mi.com.