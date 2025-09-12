Laura Pausini dimagrita: "Così ho perso peso. E sui carboidrati, la dieta e i miei allenamenti..."

Laura Pausini è tornata: la cantante italiana, che oggi ha pubblicato il nuovo singolo "La mia storia tra le dita", cover di un brano di Giancluca Grignani, ha annunciato il prossimo tour ed ha parlato dei cambiamenti nella sua vita. Partendo da una nuova forma fisica: "Sono dimagrita", ha detto a 7, inserto del Corriere della Sera. "Ho cominciato a perdere peso durante l’ultimo tour e ho iniziato a sentirmi fisicamente più forte. Da adolescente, come tutte, ho seguito le diete fai-da-te, poi ho capito che bisogna affidarsi ai medici. Ora mi alleno tre volte a settimana: alterno sedute aerobiche e di allungamento. Infine ho capito che per una vita sana bisogna eliminare le persone false e non solo i carboidrati". Un cambiamento fisico e mentale che Pausini non ha mai nascosto, avendo improntato da sempre un rapporto di totale fiducia con i suoi fan.