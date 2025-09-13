Jorge Lorenzo e la truffa della ruota panoramica: "Non andateci"

Jorge Lorenzo, truffa della ruota panoramica

"Ho fatto una società, ho acquisito la ruota panoramica che mi è costata in totale 1.4 milioni di euro e ho fatto un contratto d’affitto per quattro anni", ha raccontato Jorge Lorenzo in tv. "Purtroppo, mi sono fidato di una persona sbagliata a livello d’investimenti, lo ritenevo un amico. Il patto era che durante questi 4 anni d’affitto lui mi doveva dare un canone mensile per questo affitto della ruota che mi ha cominciato a dare tardi e male e ogni volta mi pagava sempre più tardi. Gli ultimi soldi che ho ricevuto sono stati a settembre 2024, esattamente un anno fa". L'ex pilota ha continuato: "E in tutti questi mesi in cui non mi ha pagato il suo debito ammontava a più di 200 mila euro. A settembre del 2024 lo abbiamo denunciato, sia penalmente che civilmente. Secondo me la sua intenzione è quella di allungare questa situazione il più a lungo possibile, senza pagarmi. Più passa il tempo e più il valore della ruota cala, ogni giorno che passa. Nell’ Instagram ufficiale della sua azienda continua a menzionare il mio nome e a scrivere che il testimonial è Jorge Lorenzo. La situazione è surreale, quella è la ruota di Jorge Lorenzo ma non andateci".