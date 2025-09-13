Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Jorge Lorenzo e la truffa della ruota panoramica: "Non andateci"

L'ex pilota ha raccontato in tv del raggiro di cui è stato vittima: "Mi devono più di 200mila euro"
Jorge Lorenzo e la truffa della ruota panoramica: "Non andateci"© Mediaset
2 min

Brutta disavventura per Jorge Lorenzo: l'ex pilota si è dato all'imprenditoria ma ha preso una fregatura. L’ex campione del mondo ha acquistato una ruota panoramica a Vieste, l’ha affittata a una società che secondo l’ex pilota non sta rispettando il contratto. Lo sportivo ha parlato per la prima volta della vicenda in tv, a Dentro la notizia, il nuovo programma del pomeriggio di Canale 5 condotto da Gianluigi Nuzzi.

Jorge Lorenzo, truffa della ruota panoramica

"Ho fatto una società, ho acquisito la ruota panoramica che mi è costata in totale 1.4 milioni di euro e ho fatto un contratto d’affitto per quattro anni", ha raccontato Jorge Lorenzo in tv. "Purtroppo, mi sono fidato di una persona sbagliata a livello d’investimenti, lo ritenevo un amico. Il patto era che durante questi 4 anni d’affitto lui mi doveva dare un canone mensile per questo affitto della ruota che mi ha cominciato a dare tardi e male e ogni volta mi pagava sempre più tardi. Gli ultimi soldi che ho ricevuto sono stati a settembre 2024, esattamente un anno fa". L'ex pilota ha continuato: "E in tutti questi mesi in cui non mi ha pagato il suo debito ammontava a più di 200 mila euro. A settembre del 2024 lo abbiamo denunciato, sia penalmente che civilmente. Secondo me la sua intenzione è quella di allungare questa situazione il più a lungo possibile, senza pagarmi. Più passa il tempo e più il valore della ruota cala, ogni giorno che passa. Nell’ Instagram ufficiale della sua azienda continua a menzionare il mio nome e a scrivere che il testimonial è Jorge Lorenzo. La situazione è surreale, quella è la ruota di Jorge Lorenzo ma non andateci".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Attualita'