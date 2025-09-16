Anna Falchi: "Ho sbagliato su Sinner ma tifo Alcaraz". E svela un segreto sulla Lazio  

Diritto di replica per Anna Falchi. Ospite de La Volta Buona di Caterina Balivo , nel pomeriggio di Rai 1, la conduttrice italo-finlandese è tornata a commentare la polemica scoppiata dopo le sue affermazioni su Jannik Sinner . Facendo così delle rivelazioni che hanno coinvolto anche Carlos Alcaraz e la Lazio , la squadra del cuore dell'ex modella. "Si parlava della sua mancata partecipazione al Festival di Sanremo di Sinner dopo le sue vittorie e lui declinò l'offerta. Io incautamente e da ignorante, da colei che non conosce questo sport, ho detto che poteva fare un salto a Sanremo. Non l'avessi mai detto - ha raccontato la Falchi - ho avuto una shitstorm incredibile. Mi sono dovuta scusare, ho sbagliato, non conoscevo i suoi impegni. Mi sembrava un peccato la sua assenza a Sanremo, visto che è l'evento più importante che abbiamo in Italia, ma poi ho capito che Sinner è una persona che ha bisogno di concentrazione e ognuno decide cosa è meglio per sé".

Anna Falchi tifa Alcaraz e la Lazio

Nonostante abbia ammesso il suo errore con Jannik Sinner, Anna Falchi ha chiarito di preferire Carlos Alcaraz. Una confessione che ha lasciato spiazzata Caterina Balivo, la presentatrice de La Volta Buona, che ha più volte elogiato pubblicamente l'ex numero 1 al mondo. "Comunque io tifo Alcaraz, per un fatto di simpatia. Mi piace fisicamente. Mi sono sempre piaciuti gli uomini mediterranei". Poi ha menzionato la sua Lazio, spiegando perché ha scelto di tifare proprio il club biancoceleste sebbene sia cresciuta in Romagna: "Io non sono romana, ho scelto la Lazio perché la prima cosa che mi chiedevano quando sono arrivata a Roma era "sei della Roma o della Lazio?". E io ho scelto la Lazio perché mi ricordava la bandiera finlandese". Una simpatia iniziale che si è po trasformata in un grande amore che la Falchi ha voluto trasmettere anche alla figlia Alyssa, oggi quindicenne.