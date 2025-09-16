Laura Pausini: "Problemi economici dopo aver venduto milioni di dischi. Non avevo più niente"

Anche Laura Pausini, nonostante la popolarità internazionale, ha dovuto fare i conti con dei problemi economici. La diretta interessata ne ha parlato in un'intervista all'evento Il tempo delle donne. "Io dal 1993 al 2005 penso di aver venduto circa 40 milioni di dischi. Dal 2005 in avanti ho dovuto ricominciare tutto da capo perché non avevo più niente, parlo economicamente. Poi quando sarò come Ornella Vanoni vi dirò il perché e cosa c’è dietro. Quello è stato un periodo bello tosto, però sono qua", ha raccontato la Pausini, promettendo di svelare ulteriori dettagli sulla vicenda quando sarà più in là con gli anni. Intanto continua a scegliere la semplicità: "Io sono attratta dalla semplicità, se uno mi viene a prendere in Porsche non ci salgo. Preferisco prendere la metro e scoprire cose che io non ho vissuto", ha ammesso.
Laura Pausini tra problemi economici e insicurezze personali
Nel corso dell'intervista Laura Pausini ha parlato anche delle sue insicurezze personali. "Quando mi riguardo noto che mi ero fasciata il seno per sembrare più magra, all’epoca le donne considerate belle erano così, poi per fortuna è arrivata Kim Kardashian. Mi sono sempre molto coperta perché volevo solo pensare a quello che dicevo cantando e poi avevo questa paura di non piacere agli uomini che piacevano a me... Questa alla fine è anche una conquista dell’età: ho dovuto aspettare di avere 40 anni per scoprire di sentirmi più carina di come mi sentissi da adolescente".
Il ritorno musicale di Laura Pausini
Sul fronte musicale, la Pausini ha annunciato un tour mondiale che la porterà negli stadi italiani nel 2027. Per lanciarlo ha realizzato un video ispirato alla figura di Giovanna d’Arco: "Mi piace avere un elemento che richiama alla donna coraggiosa".