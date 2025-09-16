Toro a tutto gas, solleva e distrugge un'auto a cornate: cosa è successo  

Un toro è finito al centro dell'attenzione durante i festeggiamenti di Tendilla, nella Spagna centrale, dopo aver colpito un veicolo in modo scioccante. Era in corso una gara di tori quando l'animale si è però riuscito a liberare ed è scappato tra le vie del centro. La Peugeot 208, parcheggiata in strada, è stata distrutta dai molteplici e brutali colpi inferti dall'animale. Le riprese sono state realizzate da una donna dal suo balcone e sono rapidamente diventate virali sui social media. Il toro ha sferrato il suo attacco contro la parte posteriore del veicolo, sollevandolo da terra di oltre 50 centimetri e muovendolo a piacimento, abbattendo anche un piccolo albero che si trovava lì vicino. I suoi attacchi hanno causato la rottura di diversi pezzi del veicolo e perfino il paraurti posteriore è stato completamente distrutto e dislocato dopo essere stato colpito.