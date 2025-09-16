Toro a tutto gas, solleva e distrugge un'auto a cornate: cosa è successo  

Un toro è finito al centro dell'attenzione durante i festeggiamenti di Tendilla, nella Spagna centrale, dopo aver colpito un veicolo in modo scioccante. Era in corso una gara di tori quando l'animale si è però riuscito a liberare ed è scappato tra le vie del centro. La Peugeot 208, parcheggiata in strada, è stata distrutta dai molteplici e brutali colpi inferti dall'animale. Le riprese sono state realizzate da una donna dal suo balcone e sono rapidamente diventate virali sui social media. Il toro ha sferrato il suo attacco contro la parte posteriore del veicolo, sollevandolo da terra di oltre 50 centimetri e muovendolo a piacimento, abbattendo anche un piccolo albero che si trovava lì vicino. I suoi attacchi hanno causato la rottura di diversi pezzi del veicolo e perfino il paraurti posteriore è stato completamente distrutto e dislocato dopo essere stato colpito.
La furia del toro che distrugge l'auto
I testimoni hanno commentato che la velocità e la precisione del toro contrastavano con la fragilità del veicolo. Mentre l'auto oscillava, gli astanti si spostavano, consapevoli che ogni secondo avrebbe potuto aggiungere un altro duro colpo. L'animale è riuscito a muoverlo come un giocattolo. L'incidente ha suscitato stupore e paura. L'attacco è diventato un fenomeno virale, dimostrando non solo la forza del toro ma anche l'imprevedibilità delle tradizioni della corrida. Al momento le autorità non hanno ancora comunicato l'entità esatta dei danni materiali né che fine abbia fatto il toro.