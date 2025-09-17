Venom esiste davvero? La strana creatura apparsa a Panama dopo la caduta di un meteorite

Venom esiste nella vita reale e si trova a Panama ? Questo è quello che sostengono alcuni utenti sui social media, dopo che è stato trovato un meteorite alquanto particolare, una creatura con tentacoli. L'account KingPanama ha pubblicato contenuti su questo "little monster" e ha raccontato cosa è successo.

Venom esiste nella vita reale?

"Un meteorite a Panama si sta trasformando in una massa nera con braccia tentacolari. Cambia colore con la luce del sole. Crea buchi nelle piante. Si muove da solo", ha rivelato ai suoi quasi 160.000 follower. "L'uomo che l'ha trovato ha pubblicato continui aggiornamenti con prove video. Persino i campioni inviati in tutto il paese per le analisi continuano ad aumentare. La creatura non ha bisogno di aria o cibo e odia la luce del sole", ha aggiunto. La misteriosa creatura è stata soprannominata Venom per via delle sue grandi somiglianze con il personaggio dei fumetti, portato sul grande schermo dal talentuoso Tom Hardy. "Se non è un meteorite, allora cos'è?", è la domanda di molti.

La spiegazione degli esperti

Secondo alcuni biologi, però, la misteriosa creatura non sarebbe altro che un fungo. Più precisamente un Clathrus archeri, noto anche come Dita del diavolo o Polpo cornuto. Un fungo che normalmente nasce in un uovo bianco, sepolto nel terreno o nella materia organica, e si espande rapidamente formando braccia rosse, simili a tentacoli, ricoperte da una massa di spore nere e viscose. "Il 'movimento' osservato potrebbe essere dovuto al vento, agli insetti o all'espansione naturale del fungo, mentre il cambiamento di colore e gli effetti delle piante bruciate corrispondono alle proprietà irritanti delle spore e alla loro sensibilità alla luce", hanno replicato gli esperti sul web.