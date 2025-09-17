BeActive Day, Accendiamo l’Italia: il 21 settembre tre città in movimento 

Il 23 settembre in tutta Europa si celebra il #BeActiveDay, la campagna istituita da EuropeActive con il sostegno della Commissione Europea per sensibilizzare i cittadini sull’importanza dell’attività fisica quotidiana. In Italia, a guidare e coordinare le iniziative è ANIF Eurowellness, l’associazione nazionale impianti sport e fitness, che da sempre è impegnata nella promozione dello sport come motore di salute e prevenzione.

L’EVENTO. Domenica 21 settembre, tre città italiane si accenderanno con un workout urbano che unirà simbolicamente il Paese da Nord a Sud. La partenza sarà scaglionata per creare un effetto staffetta, si partirà da Milano alle 17.30, poi il testimone passerà a Roma alle 18 per concludere con Bari alle 18.30.

I partecipanti, con cuffie wireless e maglie brandizzate, vivranno un’esperienza immersiva di fitness collettivo. L’iniziativa sarà seguita in diretta sui canali social di ANIF per due ore, dalle 17 alle 19, con la conduzione di Carolina Di Domenico, volto e voce noto ditv e radio, in compagnia di ospiti d’eccezione che potranno dare testimonianza di come ormai l’esercizio fisico sia inserito in tutte le agende istituzionali ma anche di sviluppo economico e sociale del nostro Paese.

SOSTEGNO. «Anche quest’anno abbiamo sensibilizzato soci e partner ad essere parte attiva della campagna e fare da traino per un volano di energia positiva legata ai sani stili di vita - afferma Giampaolo Duregon, Presidente ANIF - avere una vita attiva significa vivere meglio e vivere meglio conviene a tutti. Ne beneficiano i conti della sanità pubblica, ne guadagnano le aziende e i professionisti dell’intera filiera sportiva e soprattutto ne godono i cittadini finali. Purtroppo, gli attuali numeri fanno riflettere: in Europa, oltre il 45% della popolazione adulta non pratica alcuna attività fisica e in Italia quasi 1 persona su 2 è sedentaria. Le conseguenze? Malattie croniche, isolamento sociale, stress, costi sanitari sempre più alti. ANIF non può che sostenere una campagna come questa del BeActive DAY e sono contento che ci saranno tante iniziative organizzate sul territorio, sebbene il momento clou sarà l’evento nazionale “Accendiamo l’Italia”, organizzato in collaborazione con StreetWorkout».

ISTITUZIONALE. Hanno già confermato supporto e partecipazione diversi stakeholder del settore fitness e wellness oltre a realtà e aziende che hanno a cuore il benessere come Croce Rossa Italiana, Decathlon Italia, Enervit.

A Roma ci sarà anche Svetlana Celli, Presidenza dell’Assemblea Capitolina, a salutare tutti i partecipanti,

«Anche Roma è protagonista di Accendiamo l’Italia, un evento che unisce le città e le persone in nome del movimento e del benessere. Il messaggio è chiaro: ognuno di noi può fare la differenza scegliendo uno stile di vita attivo. Come istituzioni abbiamo il dovere di promuovere e sostenere la pratica sportiva, come ad esempio stiamo facendo a Roma con i voucher destinati ai giovani e alle persone con disabilità. Insieme possiamo costruire una comunità più sana, inclusiva e consapevole», afferma la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

Anche la Croce Rossa Italiana, attraverso i giovani volontari del Comitato 8-11-12 di Roma e di Area Metropolitana di Roma Capitale, parteciperà attivamente all’evento: alcuni volontari interverranno in diretta per illustrare le iniziative che la C.R.I. mette in atto per sensibilizzare la popolazione sui corretti stili di vita, ma ci sarà anche un gruppo di volontari presente tra i partecipanti per presentare i molteplici progetti attivi con l’obiettivo di educare la popolazione alla prevenzione e alla salute. Un’occasione importante per la diffusione di comportamenti salutari e per la valorizzazione di una cittadinanza attiva e consapevole, sempre in prima linea per la tutela e il benessere delle comunità.

ACCESSIBILITA’. Con “Accendiamo l’Italia”, ANIF ribadisce la sua missione: rendere lo sport accessibile a tutti e promuovere l’attività fisica come pilastro della salute pubblica. Un’iniziativa che non è solo spettacolo, ma un messaggio di prevenzione e inclusione, in linea con la visione europea di una società più attiva, sana e consapevole. In questa occasione, ANIF ha invitato i propri soci - centinaia di club e centri sportivi distribuiti sul territorio nazionale - ad organizzare attività dedicate per festeggiare la ricorrenza, trasformando ogni palestra in un presidio di cultura del movimento. Allo stesso tempo, l’associazione lancia un messaggio chiaro e inclusivo: ciascun cittadino è chiamato a fare la sua parte, anche con un piccolo gesto come una passeggiata, per accendere il proprio benessere. Perché muoversi non è una scelta. È una necessità. È un diritto. Ed è anche un piacere.