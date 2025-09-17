Pensionata truffata dal finto astronauta, persi migliaia di euro  

La truffa del finto astronauta

Per diverse settimane, il truffatore ha saputo inventare una storia convincente. Secondo la vittima, l'uomo sosteneva di essere un astronauta intrappolato nella Stazione Spaziale Internazionale, che aveva bisogno di soldi per acquistare ossigeno. Con ingegno e l'uso della tecnologia, era riuscito a far credere alla donna che la sua nave era sotto attacco e che la sua vita era in grave pericolo. Convinta dal legame emotivo che aveva stretto con il presunto astronauta, l'anziana gli ha inviato 6 mila euro tramite bonifico bancario per aiutarlo a superare la presunta emergenza. In un secondo momento, con l'aiuto della polizia di Hokkaido e quando il denaro era già nelle mani del truffatore, ha scoperto che si trattava di una bufala: non era né un astronauta né si trovava in una stazione spaziale a rischio.

L'avvertimento delle autorità

Di fronte all'aumento di questo tipo di frode, le autorità giapponesi hanno lanciato un avvertimento alla popolazione anziana sui rischi dell'interazione con sconosciuti online. "L'educazione e la consapevolezza sono fondamentali per prevenire le truffe sentimentali", ha affermato un funzionario. È stato inoltre raccomandato di verificare sempre l'autenticità dei profili prima di inviare denaro: "Gli anziani dovrebbero essere informati sui pericoli delle truffe online e disporre di risorse e supporto per proteggersi". Questa storia si aggiunge alla lista delle truffe online che colpiscono migliaia di persone in tutto il mondo, ricordandoci che la prevenzione e l'informazione sono le principali difese contro questo tipo di reato.