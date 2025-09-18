Kate Middleton incanta Trump ma quel dettaglio fa arrabbiare i sudditi

Kate Middleton è tornata ai suoi doveri reali e all'incontro con Donald Trump ha rubato la scena a tutti. Il Presidente americano non ha esitato a riempire di elogi e complimenti la Principessa del Galles. Fin dal suo arrivo a Windsor. Appena ha visto la futura Regina il Tycoon le ha stretto la mano e poi le ha detto: "Sei bellissima, così bella". E ha continuato alla cena di gala, dove era seduto proprio accanto alla 43enne. "Melania e io siamo felicissimi di incontrare il Principe William e di vedere Sua Altezza Reale la Principessa Catherine", ha dichiarato Trump a tavola, rimarcando che Kate Middleton appariva "così radiosa, così sana e così bella". La moglie di William ha reagito con un sorriso ma molti hanno storto il naso davanti a queste dichiarazioni.
Trump ha fatto un commento inappropriato su Kate Middleton?
Sebbene la salute di Kate Middleton sia una questione di interesse nazionale nel Regno Unito, dato che è la futura Regina, sia lei che il resto della famiglia reale hanno scelto di riservare l'argomento della diagnosi del suo cancro, del trattamento e del rinvio a specifici contesti sanitari. Ne ha parlato pubblicamente fino ad un certo punto. Non è mai scesa troppo nei dettagli. Tanto che ad oggi nessuno sa che tipo di cancro ha avuto Kate. In questo senso, il riferimento esplicito di Donald Trump all'aspetto della Principessa (e, di conseguenza, al suo miglioramento in seguito alla diagnosi) è stato interpretato da molti sudditi e royal expert come fuori luogo, dato che le dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti sono state rilasciate durante un evento formale. Ma Trump è noto per essere senza filtri, sempre schietto e senza peli sulla lingua. Come la moglie Melania, che col suo abito giallo ha sfidato il protocollo reale.
Kate Middleton radiosa alla cena di gala con i Trump
Kate Middleton ha rubato l'attenzione durante il banchetto di stato grazie al look scelto per l'occasione. Un abito haute couture in pizzo della stilista britannica Phillipa Lepley abbinato alla tiara preferita di Lady Diana, la defunta suocera, composta da 19 archi di diamanti e ornata da 39 perle.