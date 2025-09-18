Kate Middleton incanta Trump ma quel dettaglio fa arrabbiare i sudditi

Kate Middleton è tornata ai suoi doveri reali e all'incontro con Donald Trump ha rubato la scena a tutti. Il Presidente americano non ha esitato a riempire di elogi e complimenti la Principessa del Galles. Fin dal suo arrivo a Windsor. Appena ha visto la futura Regina il Tycoon le ha stretto la mano e poi le ha detto: "Sei bellissima, così bella". E ha continuato alla cena di gala, dove era seduto proprio accanto alla 43enne. "Melania e io siamo felicissimi di incontrare il Principe William e di vedere Sua Altezza Reale la Principessa Catherine", ha dichiarato Trump a tavola, rimarcando che Kate Middleton appariva "così radiosa, così sana e così bella". La moglie di William ha reagito con un sorriso ma molti hanno storto il naso davanti a queste dichiarazioni.