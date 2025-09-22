Tom Holland d'urgenza in ospedale dopo un incidente sul set del nuovo film di Spiderman  

Tom Holland è rimasto ferito sul set del nuovo film dell'Uomo Ragno: Spiderman: Brand New Day . Durante le riprese ha sbattuto la testa e ha riportato una lieve commozione cerebrale. Diverse testate giornalistiche di Hollywood, tra cui Hollywood Reporter, Deadline e Variety, hanno confermato l'incidente, avvenuto venerdì scorso sul set dei Leavesden Studios a Watford, nel Regno Unito.

Cosa è successo a Tom Holland sul set di Spiderman e come sta ora

Secondo quanto riferito, Holland è rimasto ferito durante un'acrobazia e ha riportato una lieve commozione cerebrale dopo aver battuto la testa. Il ventinovenne è stato poi trasportato in ospedale. Nessun altro è rimasto ferito. Un portavoce dell'East of England Ambulance Service ha dichiarato al Sun: "Siamo stati chiamati venerdì mattina alle 10.30 per assistere un paziente che aveva riportato una ferita ai Leavesden Studios di Watford. Un'ambulanza è stata inviata sul posto e il paziente è stato trasportato in ospedale per ulteriori cure". Secondo alcune segnalazioni non sarebbero state prese le necessarie precauzioni per girare la scena. Le riprese del nuovo film di Spiderman sono state sospese e non è chiaro quando si ritornerà sul set. Il padre di Holland, partecipando ad una cena di beneficenza, ha confermato che il figlio sarà "lontano dalle riprese per un po'".

Quando uscirà il nuovo film di Spiderman con Tom Holland

Nei prossimi giorni la produzione valuterà come andare avanti con le riprese del nuovo film di Spiderman. L'uscita del film nelle sale di tutto il mondo è prevista per il 24 luglio 2026. Resta però da vedere se il ritardo delle riprese sposterà questa data. La buona notizia è che Tom Holland sta bene: non ha riportato gravi ferite e ha solo bisogno della giusta dose di riposo.