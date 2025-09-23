Il mondo del cinema è in lutto: è morta Claudia Cardinale

Il mondo dello spettacolo e del cinema italiano è in lutto. L'attrice Claudia Cardinale è morta all'età di 87 anni nella regione parigina. A dare l'annuncio della sua scomparsa è stato il manager. Attrice di fama internazionale, ha recitato in oltre 150 film, diventando una delle bellezze più iconiche del grande schermo.

La carriera di Claudia Cardinale

Claudia Cardinale è nata a Tunisi il 15 aprile 1938 con il nome di Claude Joséphine Rose Cardinale, figlia di genitori di origini siciliane, è cresciuta tra le due culture e le due lingue. Ha esordito nel cinema negli anni cinquanta ed ha trovato il successo con "I soliti ignoti" di Mario Monicelli. E' stata la musa dei più importanti registi italiani: ha recitato con Visconti ne "Il Gattopardo", con Fellini in "8½" e Sergio Leone l'ha voluta con se in "C’era una volta il West". Ha recitato con attori del calibro di Sean Connery, Orson Welles, John Wayne e Burt Lancaster ed è stata considerata una delle donne più affascinanti al mondo.