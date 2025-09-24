Nadal vittima della truffa dell'intelligenza artificiale: "Fate attenzione"

Anche Rafa Nadal è rimasto vittima dell'intelligenza artificiale . L'ex tennista spagnolo ha condiviso sui social un messaggio di avvertimento dopo aver scoperto un tentativo di truffa digitale che utilizzava la sua immagine per offrire consigli di investimento e raccomandazioni finanziarie. Questi filmati non solo utilizzavano il suo volto ma simulavano anche la sua voce. Nel suo messaggio, Nadal è stato chiaro: "Abbiamo rilevato video falsi generati dall'intelligenza artificiale in cui vengono attribuiti a me messaggi che non provengono da me. Fate attenzione: non ho creato né approvato questo tipo di messaggi". Ha aggiunto: "Questi video mi attribuiscono consigli o suggerimenti sugli investimenti che non provengono da me. Si tratta di pubblicità ingannevole. Attenzione: non ho creato né approvato questo tipo di messaggi. Grazie a tutti per l'attenzione e il supporto".

Nadal e altri personaggi famosi colpiti dall'intelligenza artificiale

Con questo messaggio, il 22 volte campione del Grande Slam ha messo in guardia i suoi follower dal cadere nella trappola dei criminali informatici, che stanno perfezionando sempre di più i loro metodi ingannevoli. Le tecniche di truffa si sono evolute enormemente, soprattutto con l'uso dell'intelligenza artificiale, che consente la generazione di immagini, audio e video che imitano perfettamente persone reali. Questa precisione rende sempre più difficile distinguere tra autenticità e manipolazione. L'avvertimento di Nadal si aggiunge a una minaccia crescente che ha colpito già altri personaggi noti come Brad Pitt, Taylor Swift, Rosalía e Lamine Yamal, solo per citarne alcuni.

La sorella di Nadal molestata e stalkerizzata

La truffa dell'AI non è l'unico grattacapo per Nadal in questo periodo. Un uomo tedesco di 37 anni è stato condannato a quattro mesi di carcere da un tribunale investigativo di Manacor per aver perseguitato Maribel Nadal, sorella di Rafa. La donna è la direttrice commerciale e marketing della Rafa Nadal Academy, dove l'uomo in questione ha iniziato i suoi atti persecutori, fingendosi persino uno degli atleti che risiedono nella struttura. Inoltre, si è procurato il suo numero di telefono e le ha inviato messaggi minacciosi. Una situazione terrificante che ha costretto la donna a farsi accompagnare nel tragitto per il lavoro. L'imputato, che sarebbe stato coinvolto in episodi simili in precedenza, ha ammesso i fatti durante un processo accelerato e, dopo un patteggiamento tra le parti, ha accettato la pena detentiva. Non potrà comunicare con la vittima né avvicinarsi a meno di 200 metri da lei.