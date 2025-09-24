Gioco legale e mercato illegale: presentata la ricerca Luiss Business School con AGIC

Oggi, mercoledì 24 settembre, si è svolto a Roma l'incontro " Mercato legale e gioco pubblico: il ruolo dell'industria ", organizzato da AGIC , Confindustria (Associazione Gioco e Intrattenimento in Concessione). Nel corso dell'evento sono stati presentati i risultati della ricerca realizzata dalla Luiss Business School , che ha analizzato le abitudini dei giocatori in Italia , con particolare attenzione alle motivazioni che spingono a rivolgersi al gioco illegale. Secondo i dati emersi, il 14% dei giocatori che utilizza piattaforme non autorizzate lo fa inconsapevolmente, a testimonianza della difficoltà nel distinguere tra operatori legali e illegali. Tra i giocatori meno informati la quota di chi ha avuto esperienze di gioco illegale sale al 26% , oltre tre volte superiore rispetto agli altri. Dal punto di vista economico, il contrasto del gioco illegale è cruciale: il mercato regolamentato ha generato nel 2024 una spesa netta di 21 miliardi di euro e un gettito ereriale superiore a 11 miliardi , garantendo trasparenza e sicurezza per i consumatori. Al contrario, il valore del gioco illegale è stimato tra i 20 e i 25 miliardi di raccolta all'anno, pari a oltre 3 miliardi di spesa e circa 2 miliardi di mancate entrare ereriali .

Perchè i giocatori scelgono il gioco illegale

Le ragioni che spingono i consumatori verso i canali non autorizzati sono diverse: dalla percezione di una maggiore semplicità d'uso delle piattaforme alla rapidità dei pagamenti, fino alla convinzione che il gioco illegale offra vincite più alte. A questi fattori si aggiungono elementi legati all'esperienza, come grafica più accattivante e una maggiore varietà di giochi. Da qui la necessità di strategie di contrasto che non si limitino al controllo e alla repressione, ma che includano informazione e sensibilizzazione, per valorizzare il gioco legale e ridurre il peso del mercato clandestino. "Il contrasto al gioco illegale richiede un approccio organico e una forte collaborazione tra tutti gli attori del settore", ha dichiarato Giuliano Guinci, Public Affairs, Sustainability & Retail Operations Director di Eurobet Italia e membro del Board AGIC. Continua dicendo che: "Il percorso già avviato con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il riordino del settore fisico è un'occasione fondamentale per dare strumenti competitivi ai concessionari. È indispensabile riconoscere loro la possibilità di comunicare con trasparenza e responsabilità: limitare totalmente questa capacità, come avviene oggi, rischia di generare opacità, con ricadute sociali ed economiche". L'incontro ha anche ospitato una tavola rotonda dedicata alla lotta all'illegalità, con la partecipazione di rappresentanti del settore audiovisivo, tra cui Federico Bagnoli Rossi (Presidente FAPAV) e Stefano Selli (Vicepresidente Confindustria Radio Televisioni). Sono intervenuti inoltre rappresentanti del Co.PRe.GI (Comitato per la Prevenzione e la Repressione del Gioco Illegale), della Guardia di Finanza e delle commissioni parlamentari competenti: Nicola Calandrini, Dario Damiani, Virginio Merola ed Ettore Rosato, con le conclusioni affidate a Mario Lollobrigida, Direttore Giochi di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.