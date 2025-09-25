Cieco riacquista la vista grazie a un dente impiantato nel suo occhio

Un uomo cieco ha riacquistato la vista grazie ad un raro intervento chirurgico. Brent Chapman, 34 anni, di North Vancouver, Canada, ha perso la vista all'età di 13 anni dopo aver avuto una reazione allergica estremamente rara all'ibuprofene, nota come sindrome di Stevens-Johnson. La malattia lo ha lasciato cieco da entrambi gli occhi e ha trascorso i successivi due decenni alla ricerca di trattamenti per recuperare la vista. Nessuno si è rivelato efficace a lungo termine, fino a quando non si è messo in contatto con il dottor Greg Moloney , un oculista del Mount Saint Joseph Hospital del Providence Health Care di Vancouver.

Riacquistare la vista con un dente nell'occhio

Il dottor Moloney è riuscito a restituire la vista a Chapman attraverso una procedura che prevede l'impianto di un suo dente nell'occhio. L'intervento, chiamato osteo-dento-cheratoprotesi o "dente nell'occhio", prevede l'estrazione di un dente dal paziente, la sutura di un frammento alla guancia e il successivo posizionamento della struttura all'interno dell'occhio. Per capirne il funzionamento, dobbiamo pensare alla cornea come a un parabrezza in un occhio sano: permette alla luce di passare attraverso il cristallino e raggiungere la retina, dove le cellule la "traducono" in impulsi elettrici che raggiungono il cervello. La trasparenza corneale dipende da una corretta lubrificazione e dal regolare rinnovamento cellulare da parte delle cellule staminali limbari.

Come funziona l'operazione del dente nell'occhio

L'intervento, sviluppato negli anni '60 e finora eseguito solo su poche centinaia di persone in tutto il mondo, prevede diversi passaggi. Per farlo, viene rimosso un canino, il dente più lungo, insieme a un sottile strato di osso. Il dente viene quindi "limato" fino a ottenere un blocco di 4 mm di spessore e forato per inserire un cilindro ottico. Il "dispositivo" viene cucito alla guancia o alla palpebra per alcuni mesi, consentendo ai tessuti molli di crescere attorno ad esso. Il passaggio finale consiste nell'inserimento del dispositivo nell'occhio attraverso un foro nella parte anteriore, sostituendo così la funzione della cornea. Il tessuto prelevato dall'interno della bocca viene utilizzato per ricoprire la porzione dentaria, conferendo al nuovo occhio una tonalità rosata. Se le strutture dietro la cornea sono sane, la procedura ripristina la vista del paziente. Come riporta People, Moloney ha spiegato che viene utilizzato un dente del paziente perché diminuisce le possibilità che l'organismo percepisca l'oggetto come un corpo estraneo e lo rigetti. "Di solito la reazione è di shock, sorpresa e franca incredulità sul fatto che [la procedura] esista davvero", ha detto Moloney. Anche Chapman ha affermato che inizialmente aveva pensato che la procedura somigliasse a qualcosa uscito da un film. "Mi sento benissimo - ha dichiarato parlando dei risultati del suo intervento chirurgico - la vista è tornata ed è un mondo completamente nuovo".