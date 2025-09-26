Nonostante sia morta quasi trent'anni fa, Baba Vanga, la sensitiva cieca nata in Bulgaria con il nome di Vangelia Pandeva Gushterova, continua a catturare l'attenzione con le sue enigmatiche profezie. I suoi seguaci sostengono che abbia predetto eventi come gli attacchi dell'11 settembre 2001, la morte della principessa Diana e le devastanti inondazioni nel 2022. Con l'avvicinarsi del 2026, i riflettori sono puntati su ciò che avrebbe predetto per questo anno. Tra i suoi scritti ci sono quattro visioni che potrebbero cambiare per sempre il destino dell'umanità.
Disastri naturali senza precedenti
Tra le prime previsioni di Vanga per il 2026 c'è una serie di disastri naturali globali. Terremoti, eruzioni vulcaniche ed eventi meteorologici estremi dovrebbero colpire diverse regioni del pianeta, interessando tra il 7% e l'8% della superficie terrestre. Si parla di conseguenze devastanti per milioni di persone, interi ecosistemi e la stabilità di molte nazioni.
L'inizio della Terza Guerra Mondiale
Una delle visioni più inquietanti di Baba Vanga per il 2026 riguarda l'inizio di una guerra di vasta portata, che molti interpretano come lo scoppio della Terza Guerra Mondiale. Le tensioni geopolitiche tra le potenze globali raggiungerebbero un punto critico. Per molti una previsione che potrebbe avverarsi prima del previsto, visti i recenti casi di Russia e Israele.
La ribellione dell'intelligenza artificiale
Un altro avvertimento da parte della sensitiva riguarda l'intelligenza artificiale. Per Baba Vanga nel 2026 si raggiungerà un punto di svolta, in cui l'AI potrebbe diventare più dannosa che utile per l'umanità. Alcuni lo paragonano a ciò che vediamo in film come Io, Robot o Terminator, dove le macchine superano i loro creatori e mettono a rischio la loro esistenza.
La possibilità di un contatto extraterrestre
Secondo la visione di Baba Vanga, dovrebbe avvenire un primo contatto ufficiale con la vita aliena nel novembre 2026. La profezia menziona l'arrivo di un'enorme astronave che entrerà nell'atmosfera terrestre.