Le quattro terrificanti previsioni di Baba Vanga per il 2026  

Nonostante sia morta quasi trent'anni fa, Baba Vanga, la sensitiva cieca nata in Bulgaria con il nome di Vangelia Pandeva Gushterova, continua a catturare l'attenzione con le sue enigmatiche profezie. I suoi seguaci sostengono che abbia predetto eventi come gli attacchi dell'11 settembre 2001, la morte della principessa Diana e le devastanti inondazioni nel 2022. Con l'avvicinarsi del 2026, i riflettori sono puntati su ciò che avrebbe predetto per questo anno. Tra i suoi scritti ci sono quattro visioni che potrebbero cambiare per sempre il destino dell'umanità.