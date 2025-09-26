Uno scienziato ha previsto la fine del mondo nel 2026, c'è la data precisa

Da tempo esistono innumerevoli teorie e previsioni sulla fine del mondo , molte delle quali basate su interpretazioni religiose, fenomeni astronomici o speculazioni culturali. Dalle antiche profezie alle moderne analisi del cambiamento climatico e della minaccia nucleare, l'umanità ha tentato di anticipare un esito che non si è ancora materializzato. Tra tutte queste previsioni spicca ora quella dello scienziato che ha previsto la fine del mondo nel 2026 . Si tratta di uno studio condotto decenni fa da Heinz von Foerster , un fisico e filosofo austriaco-americano, considerato uno dei pionieri della cibernetica.

Quando ci sarà la fine del mondo

Secondo i calcoli del fisico, l’umanità sarà schiacciata a morte in una data calcolata con estrema precisione e molto vicina a noi: il 13 novembre 2026. Una previsione realizzata nel 1960 dopo un attento studio. La teoria dello scienziato scomparso nel 2002 si basa sull'idea che la prosperità porta alla morte. Dal suo punto di vista la popolazione umana crescerà così tanto a tal punto da auto-annientarsi. Per lo studioso la popolazione umana si annienterà da sola perché non riuscirà più a sopravvivere in un ambiente con delle risorse limitate. "I nostri pronipoti non moriranno di fame. Saranno schiacciati dalla morte", ha dichiarato.

La teoria di Stephen Hawking

Non solo Heinz von Foerster, anche Stephen Hawking ha parlato di fine dell'umanità per le scarse risorse, il cambiamento climatico e l'effetto serra. Hawking ha fissato la data della fine del mondo al 2600. Hawking, deceduto nel 2018, ha sottolineato l'urgenza di adottare misure drastiche per ridurre le emissioni inquinanti e proteggere il pianeta.