“Salute Maschile: fai sempre goal con la prevenzione”: l'evento della Fondazione Polito

La prevenzione è la migliore alleata della salute maschile. Con questo spirito nasce l’iniziativa “Salute Maschile: fai sempre goal con la prevenzione”, che verrà presentata lunedì 29 settembre 2025 alle ore 17:30 presso Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate, nella suggestiva cornice del Museo del Calcio “Andrea Fortunato”. Il progetto, promosso dalla Fondazione Fioravante Polito in collaborazione con il Rotary Club Vallo della Lucania Cilento e il Rotary Distretto 2101,ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e dei controlli periodici per la salute maschile.

Responsabile scientifico dell’iniziativa sarà l'urologo dott. Antonio Brando, che illustrerà i punti chiave del progetto e l’importanza di diffondere la cultura della prevenzione come strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita e ridurre i rischi legati a patologie spesso sottovalutate. L’evento unisce il mondo dello sport e quello della salute, con un messaggio chiaro e diretto: proprio come nel calcio, anche nella vita “giocare d’anticipo” fa la differenza.