Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

“Salute Maschile: fai sempre goal con la prevenzione”: l'evento della Fondazione Polito

L'iniziativa verrà presentata lunedì 29 settembre 2025 alle ore 17:30 presso Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate, nella suggestiva cornice del Museo del Calcio “Andrea Fortunato”
“Salute Maschile: fai sempre goal con la prevenzione”: l'evento della Fondazione Polito
1 min

La prevenzione è la migliore alleata della salute maschile. Con questo spirito nasce l’iniziativa “Salute Maschile: fai sempre goal con la prevenzione”, che verrà presentata lunedì 29 settembre 2025 alle ore 17:30 presso Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate, nella suggestiva cornice del Museo del Calcio “Andrea Fortunato”. Il progetto, promosso dalla Fondazione Fioravante Polito in collaborazione con il Rotary Club Vallo della Lucania Cilento e il Rotary Distretto 2101,ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e dei controlli periodici per la salute maschile.

Responsabile scientifico dell’iniziativa sarà l'urologo dott. Antonio Brando, che illustrerà i punti chiave del progetto e l’importanza di diffondere la cultura della prevenzione come strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita e ridurre i rischi legati a patologie spesso sottovalutate. L’evento unisce il mondo dello sport e quello della salute, con un messaggio chiaro e diretto: proprio come nel calcio, anche nella vita “giocare d’anticipo” fa la differenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Attualita'