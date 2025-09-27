La battaglia di Lexi Reed, ha perso 140 chili e sfidato la morte

L' influencer Lexi Reed ha annunciato di aver raggiunto un traguardo incredibile nel suo percorso verso una vita più sana. Ha perso 140 chili. Questo risultato arriva dopo che una grave malattia, la calcifilassi , ha messo in pausa i suoi progressi e l'ha posta di fronte a una battaglia molto più complessa. In un emozionante post su Instagram, Lexi ha scritto: "Cerco di non alzarmi e urlare di gioia. Oggi è un giorno molto importante". L'influencer ha spiegato che il suo obiettivo era perdere 136 kg e arrivare a pesare più o meno 84 kg.

L'influencer che ha perso 140 chili dopo una grave malattia

"Ho cercato di perdere di nuovo 136 kg e ho dovuto pesare 84 kg o meno per riuscirci. Ho iniziato questo percorso a 227 kg", ha spiegato. Tuttavia, come lei stessa ha ammesso, "la vita è andata avanti". La diagnosi di calcifilassi, una malattia rara e debilitante, l'ha costretta a sottoporsi a un lungo trattamento. Questa patologia provoca l'accumulo di calcio nei piccoli vasi sanguigni dei tessuti adiposi e cutanei, causando coaguli di sangue, dolorose ulcere cutanee e può causare gravi infezioni che possono portare alla morte. Per la Reed, questa malattia ha significato 59 settimane di trattamento per le dolorose ferite che le ricoprivano gran parte del corpo. Ma la forza di Lexi ha prevalso. "Oggi peso 83,8 chili", ha annunciato con orgoglio, rivelando di essere già scesa dai 90 chili di Natale.

L'importante messaggio di Lexi Reed

A soli 24 anni, Reed pesava 225 chili. Non riusciva a camminare nemmeno per 400 metri senza doversi fermare. Le scale erano impossibili per lei. E doveva evitare intere categorie di divertimenti – canoe, montagne russe, sedili degli aerei – perché la sua stazza li rendeva pericolosi, o addirittura impossibili. Non era solo fisicamente limitata, era anche emotivamente incatenata. Doveva guardare gli altri vivere la loro vita mentre lei era immobile. "Non è una questione di peso che perdi, è una questione di vita che guadagni. - ha dunque spiegato condividendo un importante messaggio - Le mie articolazioni non sopportano più 136 chili. Non mi manca più il fiato in continuazione. Posso camminare per un isolato. Posso vestirmi come voglio. Posso entrare in macchina. Posso sedermi in un box o andare sulle montagne russe. È una vita molto migliore quando ti prendi cura di te stesso".