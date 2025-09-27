Mercedesz Henger incinta commossa per l'amore di Alessio, poi svela sesso e nome del figlio

MILANO - Mercedesz Henger, incinta, si è raccontata a Verissimo su Canale 5, in vista dell'imminente maternità. La 34enne figlia dell'attrice Eva Henger è in dolce attesa da cinque mesi: “Siamo contentissimi - dice a Silvia Toffanin, pensando anche al fidanzato Alessio Salata , - è bellissimo, è un’esperienza nuova per tutti e due. Sono al quinto mese e dovrebbe nascere a febbraio. Sognavo tanto questo momento ed è bellissimo come avevo immaginato , ma posso dire una cosa, non riesco ancora a capire quelle mamme che mi dicono che è tutto meraviglioso anche fisicamente. Perché dalla quinta alla tredicesima settimana è stato terribile, ho avuto nausea terribile che durava tutto il giorno, mi addormentavo ovunque e avevo i crampi, ma ora, che è passato tutto, me la posso godere come le altre mamme”.

L'amore per Alessio

Poi parla del fidanzato Alessio Salata, 23 anni, l’uomo della sua vita: “Sto provando a non piangere – dice Mercedesz - ho avuto esperienze non fortunate, Alessio è arrivato quando pensavo solo a me stessa, non stavo cercando l’amore e non volevo nessuno. E invece è arrivato questo ragazzo stupendo che mi ha fatto cambiare idea. Ci ha messo un po’ di tempo, ma alla fine ha avuto ragione lui”. Della maternità poi aggiunge: "Mia mamma è contentissima, non vedeva l'ora di diventare nonna. Parliamo di tutto, quando avevo la nausea la chiamavo sempre, come chiamavo Cristina, la mamma di Alessio. I loro consigli sono preziosi, mi stanno aiutando tantissimo. Questo è un sogno che mi cambierà la vita. Non vedo l'ora".

Nascerà una femmina: svelato il nome

Poi Mercedesz parla di Riccardo Schicchi, il suo padre adottivo, morto nel 2012: "Ogni tanto mi capita di sognare papà e anche mia nonna. A loro sarebbe piaciuto scoprire di che sesso sarà nostro figlio. Alessio sarebbe piaciuto a papà? All'inizio sarebbe stato diffidente come tutti i papà, ma alla fine Alessio avrebbe conquistato anche lui". Quindi, a sorpresa, arriva in studio proprio Alessio e la coppia svela il sesso del nascituro: "È una femmina - dice Mercedesz - non ce l'aspettavamo per niente, eravamo convinti fosse un maschio". Quale sarà il nome della bambina? D'accordo con la futura mamma, Alessio lo anticipa al pubblico di Verissimo: "Aurora". Poi il ragazzo racconta il corteggiamento: "Aveva messo un muro, ci ho messo un po', ma alla fine ce l'ho fatta. Ci piacerebbe sposarci? Sicuramente, la proposta arriverà, ma ora dobbiamo concentrarci su nostra figlia". Alla fine Alessio ha letto una lettera d'amore per Mercedesz, che è scoppiata in lacrime, baciando il padre di sua figlia: "Ve l'avevo detto che era dolcissimo", ha detto poi la donna a Silvia Toffanin.