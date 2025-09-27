DAZN e Corriere dello Sport: insieme per vivere lo sport a 360 gradi

Un nuovo capitolo si apre per tutti gli appassionati di sport. DAZN e Corriere dello Sport hanno siglato un accordo di partnership che mette al centro la passione per il calcio e l’informazione di qualità. Da oggi, infatti, tutti gli abbonati DAZN potranno leggere l’edizione digitale del Corriere dello Sport-Stadio senza alcun costo aggiuntivo* . SCOPRI TUTTO SU: www.dazn.com/corrieredellosport

Si tratta di un’iniziativa pensata per unire due mondi complementari: da una parte lo spettacolo live delle partite, delle competizioni e dei grandi eventi sportivi targati DAZN; dall’altra l’approfondimento, l’analisi e le notizie esclusive offerte ogni giorno dal Corriere dello Sport-Stadio. Un’integrazione naturale che arricchisce l’esperienza degli utenti e rende ancora più completa la loro quotidiana immersione nel mondo dello sport.

Attivare il servizio è semplicissimo: basta collegarsi alla pagina dedicata www.dazn.com/corrieredellosport e seguire pochi passaggi. L’accesso è valido sia per i nuovi abbonati alla piattaforma di streaming sportivo, sia per le migliaia di utenti che già la scelgono ogni giorno. E il bello è che non comporta alcun costo aggiuntivo: la lettura del Corriere dello Sport-Stadio in versione digitale è inclusa nell’abbonamento DAZN.

Con questa partnership, lo spettatore diventa anche lettore, portando con sé lo stesso grande amore: il calcio e lo sport vissuti con passione, tra emozioni in diretta e approfondimenti da prima pagina.

Un passo importante che segna l’inizio di una collaborazione destinata a rafforzare il legame con tutti coloro che vogliono vivere lo sport non solo come intrattenimento, ma come esperienza a tutto tondo.

* L’offerta “DAZN + Corriere dello Sport Edizione Digitale” è riservata esclusivamente ai clienti DAZN con un piano attivo FULL o FAMILY e pagamento diretto a DAZN (sono esclusi i pagamenti effettuati tramite piattaforme terze, quali Amazon, Apple o Google). L’offerta consente di accedere gratuitamente all’edizione digitale del quotidiano Corriere dello Sport, senza costi aggiuntivi rispetto al prezzo dell’abbonamento DAZN. Limitazioni: • L’offerta è riservata ai clienti che non abbiano già attivo un abbonamento combinato DAZN + edizione digitale di un quotidiano.