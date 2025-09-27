Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

DAZN e Corriere dello Sport: insieme per vivere lo sport a 360 gradi

Se sei abbonato DAZN puoi leggere il Corriere dello Sport-Stadio senza costi aggiuntivi!
DAZN e Corriere dello Sport: insieme per vivere lo sport a 360 gradi
3 min

Un nuovo capitolo si apre per tutti gli appassionati di sport. DAZN e Corriere dello Sport hanno siglato un accordo di partnership che mette al centro la passione per il calcio e l’informazione di qualità. Da oggi, infatti, tutti gli abbonati DAZN potranno leggere l’edizione digitale del Corriere dello Sport-Stadio senza alcun costo aggiuntivo*.

SCOPRI TUTTO SU: www.dazn.com/corrieredellosport

Si tratta di un’iniziativa pensata per unire due mondi complementari: da una parte lo spettacolo live delle partite, delle competizioni e dei grandi eventi sportivi targati DAZN; dall’altra l’approfondimento, l’analisi e le notizie esclusive offerte ogni giorno dal Corriere dello Sport-Stadio. Un’integrazione naturale che arricchisce l’esperienza degli utenti e rende ancora più completa la loro quotidiana immersione nel mondo dello sport.

Attivare il servizio è semplicissimo: basta collegarsi alla pagina dedicata www.dazn.com/corrieredellosport e seguire pochi passaggi. L’accesso è valido sia per i nuovi abbonati alla piattaforma di streaming sportivo, sia per le migliaia di utenti che già la scelgono ogni giorno. E il bello è che non comporta alcun costo aggiuntivo: la lettura del Corriere dello Sport-Stadio in versione digitale è inclusa nell’abbonamento DAZN.

Con questa partnership, lo spettatore diventa anche lettore, portando con sé lo stesso grande amore: il calcio e lo sport vissuti con passione, tra emozioni in diretta e approfondimenti da prima pagina.

Un passo importante che segna l’inizio di una collaborazione destinata a rafforzare il legame con tutti coloro che vogliono vivere lo sport non solo come intrattenimento, ma come esperienza a tutto tondo.

* L’offerta “DAZN + Corriere dello Sport Edizione Digitale” è riservata esclusivamente ai clienti DAZN con un piano attivo FULL o FAMILY e pagamento diretto a DAZN (sono esclusi i pagamenti effettuati tramite piattaforme terze, quali Amazon, Apple o Google). L’offerta consente di accedere gratuitamente all’edizione digitale del quotidiano Corriere dello Sport, senza costi aggiuntivi rispetto al prezzo dell’abbonamento DAZN. Limitazioni: • L’offerta è riservata ai clienti che non abbiano già attivo un abbonamento combinato DAZN + edizione digitale di un quotidiano. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Attualita'