Contattaci
Lutto per Emma Marrone: è morto il nonno. Il messaggio di addio sui social è commovente

Grave scomparsa per la cantante, che solo pochi giorni fa aveva ricordato il padre, morto il 4 settembre di tre anni fa
Lutto per Emma Marrone: è morto il nonno. Il messaggio di addio sui social è commovente© ANSA
1 min
TagsEmma

Ciao nonno Leandro. Salutami Papà". Con questo messaggio Emma Marrone ha annunciato sui social la scoparsa del nonno, pubblicandone una foto. La cantante ha condiviso con i suoi fan il dolore per questa nuova perdita.

Emma Marrone, lutto in famiglia: è morto il nonno

Solo pochi giorni fa Emma Marrone aveva reso omaggio al padre Rosario, scomparso il 4 settembre 2022. In occasione del terzo anniversario dalla morte del papà, aveva scritto: "Ci sono giorni in cui sembra siano passati 30 anni. Altri in cui mi sembra di averti perso tre secondi fa. Io ti chiamo sempre. Io ti amo sempre. E tu sei qui. Tu sei la casa in cui abito”. Dopo poco un altro lutto per la cantante, che sta ricevendo l'affetto dei suoi fan su tutti i social.

