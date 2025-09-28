De Rossi, Ultimo e Cremonini insieme dagli Oasis. E spunta un regalo speciale  

Tre italiani a Londra. Daniele De Rossi, Ultimo e Cesare Cremonini si sono ritrovati a uno dei concerti più attesi dell'anno, quello degli Oasis. Un vero e proprio evento, visto che i fratelli Noel e Liam Gallagher sono tornani insieme dopo 15 anni di separazione e litigi vari. Un'occasione unica che l'ex calciatore e i due cantanti non si sono lasciati di certo scappare. De Rossi era in compagnia della moglie Sarah Felberbaum : per la coppia si tratta della band del cuore. L'attrice ha infatti ricordato su Instagram che il primo concerto insieme all'allenatore è stato proprio quello degli Oasis a Roma nel 2009. E dopo tanti anni "siamo ancora qui", come ha rimarcato Sarah.

De Rossi, Ultimo e Cesare Cremonini con moglie e fidanzate al concerto degli Oasis

Ultimo, invece, è arrivato nel Regno Unito con la compagna Jacqueline Luna Di Giacomo, la figlia di Heather Parisi dalla quale ha avuto poco tempo fa il piccolo Enea. La ragazza, anche lei attrice, ha approfittato di questa fuga inglese per fare anche un giro ai mercatini vintge della città. Concerto di coppia pure per Cesare Cremonini, il latin lover della musica italiana che ora sembra aver messo la testa a posto con Caterina Licini. Anche quest'ultima, come mostrano chiaramente le storie social, era al Wembley Stadium per la tanto attesa reunion degli Oasis. La storia d'amore tra Cremonini e Caterina è sbocciata un anno fa, complice il videclip della hit Ora che non ho più te.

Il regalo di Daniele De Rossi al cantante Ultimo

Dopo il concerto degli Oasis a Londra, Daniele De Rossi ha incontrato Cesare Cremonini e Ultimo. Due chiacchiere e una foto ricordo da condividere sui social. Non solo: De Rossi ha regalato al cantautore romano la maglietta dell’Ostiamare, club di cui è proprietario. "Capitani", questa la didascalia che accompagna la foto.