Da Di Canio a Pizzarro e Candela: tanti amici nel padel benefico in onore di Alessandra 

Grande successo per la prima edizione della Real Stars Cup al Real Sporting Village di Roma. In campo ex calciatori e volti noti, tra sport e solidarietà
3 min

Divertente, avvincente e ricco di emozioni: è difficile immaginare un torneo di padel più coinvolgente di quello andato in scena sabato 27 settembre al Real Sporting Village di Roma. La prima edizione della Real Stars Cup , organizzata dal Real Sporting e dalla Flower Padel, ha visto protaginiste 15 coppie di grande valore tecnico, tra cui ex campioni del calcio come Candela, Perotti, Di Canio, Maini, Perrotta, Pizarro e Marcolin. Con loro anche Jimmy Ghione, autentico mattatore di giornata dentro e fuori dal campo. Un evento speciale, dedicato ad Alessandra (scomparsa prematuramente pochi mesi fa) e sostenuto da CharityStars. Le maglie autografate dei partecipanti saranno messe all'asta nei prossimi giorni e i fondi raccolti andranno alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Candela trionfa, Di Canio emoziona, solidarietà protagonista

La vittoria è andata a Vincent Candela, che si è distinto per entusiasmo e leggerezza: “Non ho dovuto neppure faticare, ma mi sono divertito tantissimo. Soprattutto sono felice di aver preso parte a un torneo così bello e con uno scopo tanto nobile alla base” ha detto sorridente durante la premiazione. Emozionato anche Paolo Di Canio, in coppia con Maini e sconfitto solo in semifinale da Perrotta e Pizarro: “Noi siamo nulla rispetto a queste persone che lottano ogni giorno tra la vita e la morte. È un onore essere qui e aver contribuito a una causa così nobile”. L’ex Lazio ha colto l’occasione anche per commentare l’ultimo derby: “Complimenti a Pellegrini, si è rialzato in un momento complicato. La Lazio invece deve ritrovare serenità, altrimenti sarà durissima”. Di umore opposto Candela, che ha sottolineato la crescita della Roma: “Non ho mai avuto dubbi su Pellegrini. La proprietà è seria, la dirigenza e l’allenatore sono di alto livello. Sono fiducioso, anche se davanti c’è ancora qualcosa da sistemare”. L’evento ha visto la partecipazione anche del Professor Francesco Fanfani e della Professoressa Antonia Carla Testa, responsabile del reparto di Ginecologia del Policlinico Gemelli: “Nel nome di Alessandra porteremo avanti la battaglia contro le malattie. È un impegno dal quale non possiamo sottrarci”. Al di là dei pronostici calcistici e delle sfide sul campo, resta il ricordo di una giornata capace di unire sport, spettacolo e beneficenza. La Real Stars Cup ha acceso i riflettori su un progetto nobile e, grazie anche al sostegno della T-Max Sport, ha posto le basi per un sodalizio destinato a crescere nel tempo.

