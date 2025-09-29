Enrica Bonaccorti è malata: "Nascosta per 4 mesi, è successo come a Eleonora Giorgi"

Con un post inatteso quando commovente, Enrica Bonaccorti ha annunciato su Instagram di essere malata. La conduttrice e opinionista tv è sparita da qualche tempo dai salotti del piccolo schermo e ora ha finalmente svelato il motivo. Da ben quattro mesi sta lottando contro un cancro . Non ha specificato di che tipo ma sembra pronta a rivelare di più nei prossimi giorni. Inizialmente ha provato a nascondersi ma poi ha deciso di non "fare più lo struzzo",

Enrica Bonaccorti malattia, il messaggio da brividi

"È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione", è cominciato così il lungo messaggio della Bonaccorti, pubblicato accanto a una foto che la ritrae sorridente, ma in sedia a rotelle, insieme alla figlia Verdiana. In questi ultimi mesi la 75enne ha scelto di sparire, di non rispondere alle chiamate, di isolarsi anche dagli amici più stretti. Enrica ha fatto riferimento a Eleonora Giorgi, che per oltre un anno ha raccontato la sua lotta contro la malattia, tappa dopo tappa. "L'avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei", ha ammesso la Bonaccorti con franchezza. Dopo un periodo di silenzio ha però deciso di riapparire e condividere la sua battaglia con parenti, amici e fan.

Come sta oggi Enrica Bonaccorti

"Mi scuso con tutti, fino a oggi mi sono bloccata nell’assenza, ma l’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei. - ha spiegato Enrica Bonaccorti - E infatti non so cosa dire, tranne che è successa. Ma siamo all’inizio, e ora che sono riuscita a dirvelo, mi sento già più forte. Non farò più lo struzzo, ora ho voglia di volare di nuovo insieme a voi".