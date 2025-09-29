Allarme a Hollywood: Tilly Norwood, la prima attrice creata dall'intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale pronta a invadere anche il cinema e più in generale tutta l'industria dell'audiovisivo. Tilly Norwood è la prima attrice creata interamente dall'AI presso lo studio Xicoia . È prossima a firmare il suo primo contratto con un'agenzia di talenti: una situazione che segna una pietra miliare nella convergenza tra tecnologia e industria dell'intrattenimento. "Vogliamo che Tilly sia la prossima Scarlett Johansson o Natalie Portman, questo è l'obiettivo del nostro lavoro", ha dichiarato Eline Van der Velden, responsabile della casa di produzione Particle6 (da cui nasce Xicoia), durante un panel al Summit di Zurigo.

Tilly Norwood, l'attrice creata dall'intelligenza artificiale

I creatori di Tilly Norwood si sono concentrati sul conferire all'artista personalità e carattere. Il limite per gli attori e le attrici generati dall'intelligenza artificiale, se la tecnologia lo consente, è difficile da immaginare. Possono recitare 24 ore al giorno, interpretare tutti i tipi di ruoli in serie o film e adattarsi in pochi secondi alle esigenze di una sceneggiatura o di qualsiasi azienda. In più, grazie al motore DeepFame, Tilly può interagire sui social come se fosse un'attrice reale. Se la sua assunzione formale verrà finalizzata, sarà una delle prime attrici generate dall'intelligenza artificiale a essere rappresentata da un'agenzia tradizionale, partecipando a progetti e incarichi precedentemente riservati ad artisti umani.

L'indignazione degli attori

Di fronte ad un risvolto del genere, gli attori in carne e ossa non sono di certo rimasti in silenzio. Ricordiamo che nel 2023 a Hollywood c'è stato un grande sciopero, che chiedeva, tra le altre cose, la limitazione dell'intelligenza artificiale a favore delle persone reali. "Spero che ogni attore rappresentato da un agente che fa questo gli volti le spalle. Che schifo, bisogna sapere dove ci si trova", ha affermato Melissa Barrera di Scream in merito alla possibilità che un'agenzia ingaggi avatar come Tilly Norwood. "No", ha detto Lucy Hale, l'Arya di Pretty Little Liars. "Non è un'attrice, ma bel tentativo", ha rimarcato Nicholas Alexander Chavez, star della serie Monsters: The Story of Lyle and Erik Menendez. Vedremo se nel prossimo futuro figure come Tilly Norwood conquisteranno Hollywood con la forza sufficiente per rimanerci e diventare superstar. Il dibattito è più aperto che mai, il futuro un vera incognita.