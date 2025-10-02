Enrica Bonaccorti parla in tv del tumore al pancreas. Come sta

Enrica Bonaccorti è malata: ha un tumore al pancreas. Dopo il post Instagram di pochi giorni fa , la conduttrice ha raccontato in tv quello che sta vivendo. "Mi sono come congelata, non ho paura né tristezza, ma un’assenza", ha detto al Tg 1. "La prima pulsione è stata quella di scrivere, scusarmi con tutte le persone. Non sono disperata, le cure che faccio sono pesanti ma sto reagendo bene. Ho una bella, beh insomma bella, parrucchetta in testa". Una parrucca di capelli corti, biondi, come li ha sempre portati.

Enrica Bonaccorti malata, il pensiero a Eleonora Giorgi

Enrica Bonaccorti, 75 anni, ha subito pensato all'amica Eleonora Giorgi, morta lo scorso marzo proprio dopo aver combattuto a lungo contro un tumore al pancreas. "L’organo è lo stesso di Eleonora, una situazione difficile. Aveva un spirito, una forza. Non sarò mai come lei", ha ammesso la Bonaccorti per poi incoraggiare chi sta affrontando la sua stessa situazione: "Certo, abbiamo avuto una tegola in testa". E poi: "La mia unica ragione di vita è mia figlia. Mi dà molta forza". Verdiana Bonaccorti, 51 anni, è giornalista e organizzatrice di eventi. Porta il cognome materno perché non ha mai avuto un buon rapporto con suo padre, il regista Daniele Pettinari, scomparso nel 2021.

Enrica Bonaccorti e l'intervento al cuore

Due anni fa Enrica Bonaccorti era stata operata al cuore. "Ho rischiato di morire. Avevo tutte le arterie ostruite, mi hanno operata subito. Sono stata otto ore a cuore aperto", aveva raccontato a Verissimo. Anche la figlia aveva parlato di quel grave problema di salute della mamma: "Sono stati mesi tosti, complicati. Non riuscivo a immaginare una vita senza mia mamma".