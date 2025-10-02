Bufera Miguel Bosé, gli Usa gli vietano l'ingresso a New York: cosa è successo con il suo visto

Brutte notizie per Miguel Bosé . Il cantante italo-spagnolo è stato costretto ad annullare un concerto negli Stati Uniti. Lo spettacolo, programmato per oggi a New York al Madison Square Garden , è stato rinviato. La conferma è arrivata dallo stessa artista, che ha pubblicato un lungo post sui social: "Ci rivedremo molto presto. Ve lo prometto". Bosé ha spiegato che il motivo della cancellazione è da attribuire ad un problema con i visti di lavoro del suo team. Il mancato arrivo dei documenti, necessari per entrare negli Stati Uniti, ha portato all'annullamento dello spettacolo.

Bosè, il motivo dell'annullamento del concerto

"Il concerto non avrà luogo. Sentirete molte ragioni e leggerete molti resoconti, ma la verità è che i visti di lavoro negli Stati Uniti non sono arrivati ​​in tempo , nonostante i mesi di preavviso con cui erano stati richiesti. Non c'è altro da dire". Bosé ha confermato di "cercare una nuova data per riprendere e, non appena la sapremo, la annunceremo. Non ho nulla a che fare con questa cancellazione, ma mi scuso per tutti gli imprevisti, così come per la delusione di tutti coloro che hanno atteso questo momento per così tanti mesi", ha continuato.