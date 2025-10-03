William: "Da re cambierò tutto". E parla della malattia di Kate Middleton e Carlo

Non ha paura del cambiamento, cosa naturale con il passare degli anni. Intervenendo in un programma televisivo con l'attore Eugene Levy, il principe William ha rivelato la rivoluzione che porterà a Buckingham Palace come futuro re, con cambiamenti nell'agenda della monarchia che, a giudicare dalle sue parole, gli sembrano chiari. "Penso di poter dire con certezza che il cambiamento è nella mia agenda . Un cambiamento in meglio. E lo accolgo, lo apprezzo; non lo temo", ha raccontato. "Penso che se sei troppo attaccato alla storia, non hai flessibilità, perché hai paura che i pezzi degli scacchi si muovano troppo e che non ci sia alcun cambiamento. E a me piace un po' di cambiamento. Voglio mettere le cose in discussione. La tradizione è importante, pesa molto in tutto questo ma ci sono anche momenti in cui ti chiedi: è ancora appropriato oggi? È la cosa giusta da fare? Stiamo ottenendo il massimo impatto?", ha aggiunto.

Malattia Kate Middleton e re Carlo, ora parla William

Durante l'intervista, William ha riflettuto sulla buona salute che ha caratterizzato la sua famiglia per anni: "Siamo stati molto fortunati; non abbiamo avuto molte malattie in famiglia per molto tempo. I miei nonni hanno vissuto fino ai novant'anni". Il riferimento è al principe Filippo, che ha raggiunto i 99 anni, e alla regina Elisabetta, morta nel 2022 all'età di 96 anni. Ma questo periodo di pace è cambiato negli ultimi anni, un periodo che il principe stesso descrive così: "Direi che il 2023-2024 è stato l'anno più difficile della mia vita. La vita ci mette alla prova, ed essere in grado di superarla è ciò che ci definisce". Ha dunque fatto un bilancio dell'anno che sta per finire: "Sì, le cose stanno andando bene. Tutto procede nella giusta direzione, e questa è una buona notizia". Ma William ha sottolineato la difficoltà di bilanciare la protezione della famiglia e la vita pubblica: "È stato complicato cercare di proteggere i bambini, Kate e anche mio padre, ma è importante che tutti abbiano il loro spazio per elaborare ciò che è successo l'anno scorso e, allo stesso tempo, continuare ad andare avanti". Per il principe, tutto questo è stato un percorso di apprendimento su come affrontare le difficoltà personali e familiari: "Pensi che non ti succederà, che andrà tutto bene perché abbiamo tutti una visione positiva ma quando succede, puoi ritrovarti in situazioni davvero difficili".

Come WIlliam cambierà la monarchia inglese

In seguito a queste dichiarazioni, il Daily Mail ha deciso di indagare più a fondo, ottenendo ulteriori informazioni da una fonte vicina al palazzo. L'istituzione conferma che il principe continua a credere "nella tradizione e nella magia della monarchia", quindi eventi come i garden party, il Trooping the Colour e la sua imminente incoronazione continueranno a essere "molto presenti", sebbene William non esiterà a esaminarne le modalità di svolgimento e a valutare se possano essere modernizzati.