Massimo Boldi attacca sul caso San Siro: "Se me lo fanno scomparire...". Poi parla di Berlusconi

Massimo Boldi accorre in difesa dello Stadio San Siro di Milano. "Il mio primo ricordo è legato all’infanzia. Mio nonno, Mario Vitali, è stato uno dei fondatori del Milan e spesso, da piccolino, mi portava in società. Mi accompagnava a vedere le partite, e diventare milanista è stato praticamente naturale. Era molto bello vedere i calciatori da vicino", ha raccontato l'attore a Libero. L'ottantenne ha poi aggiunto: "Se vogliono costruire un altro stadio facciano pure, per me l’importante è che non si tocchi San Siro, che è un simbolo per tutta l’Italia, non solo per Milano. Se dovesse scomparire, sarebbe un vero peccato, un grande dispiacere, perché San Siro ha un valore storico inestimabile. Io ci sono molto affezionato. E poi non amo i cambiamenti...Vorrei che le cose rimanessero così come sono".
Massimo Boldi difende San Siro e ricorda Silvio Berlusconi
Per Massimo Boldi tra i suoi ricordi più belli allo Stadio San Siro ci sono sicuramente "quelli legati al Milan di Silvio Berlusconi, una squadra che mi ha regalato tantissime emozioni e soddisfazioni. Quei tempi sono irripetibili. Il Cavaliere era una persona straordinaria, unica e mi manca tantissimo. Sono nostalgico, non solo calcisticamente, ma anche politicamente. Vorrei che il Cav ci dicesse che va tutto bene e che ci rassicurasse… Sono tempi difficili, quelli che stiamo vivendo". E al compagno di avventure di Christian De Sica piacerebbe molto girare un film all'interno dello stadio: "Natale a San Siro, sarebe bellissimo", ha confidato.