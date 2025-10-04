Massimo Boldi attacca sul caso San Siro: "Se me lo fanno scomparire...". Poi parla di Berlusconi

Massimo Boldi accorre in difesa dello Stadio San Siro di Milano. "Il mio primo ricordo è legato all’infanzia. Mio nonno, Mario Vitali, è stato uno dei fondatori del Milan e spesso, da piccolino, mi portava in società. Mi accompagnava a vedere le partite, e diventare milanista è stato praticamente naturale. Era molto bello vedere i calciatori da vicino", ha raccontato l'attore a Libero. L'ottantenne ha poi aggiunto: "Se vogliono costruire un altro stadio facciano pure, per me l’importante è che non si tocchi San Siro, che è un simbolo per tutta l’Italia, non solo per Milano. Se dovesse scomparire, sarebbe un vero peccato, un grande dispiacere, perché San Siro ha un valore storico inestimabile. Io ci sono molto affezionato. E poi non amo i cambiamenti...Vorrei che le cose rimanessero così come sono".