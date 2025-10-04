Ghali attacca i rapper che non parlano di Gaza: "Chi tace è complice"

Ghali contro i rapper italiani, rei di rimanere in silenzio davanti alla drammatica situazione di Gaza . "Il rap è ufficialmente morto. Il silenzio dei rapper ha ucciso il genere", ha scritto il cantante in un lungo post sui social, in cui argomenta la sua posizione. "Qualsiasi artista che millanta di essere un rapper e usa un sacco di parole per riempire le strofe ma non dice un cazzo sulla Palestina non può definirsi tale". Poi ha aggiunto: "Se sei un rapper e non parli di Palestina puoi anche smettere di avercela con gli sbirri. Se sei un rapper e non parli di Palestina puoi finalmente venderti del tutto (sempre se hai da vendere qualcosa). È anche vero che supportare la Palestina è un onore che non tutti possono avere".

Ghali contro i rapper che non parlano di Gaza

Senza paura, Ghali non ha esitato a puntare il dito contro chi sceglie il silenzio e in questo modo sostiene il genocidio e divide in tre categorie chi non si espone: "1) Non vi interessa, non è nel vostro algoritmo, non sapete 'come sono andate le cose', avete un'idea confusa su chi siano i cattivi e i buoni ormai da decenni o pensate che sia una questione che appartiene solo a una specifica etnia, lontana dalla vostra"; 2) Sostenete il genocidio e sì, sostenerlo vuol dire anche semplicemente non schierarsi. Qui c'entriamo tutti. Ma, come ogni volta, sarà troppo tardi quando lo capiremo"; 3) "Avete paura di perdere soldi, posizione e lavoro". L'artista milanese, di origini tunisine, ha poi apprezzato l'impegno dimostrato da milioni di italiani: "L'Italia è attiva. L'Italia è in piazza e la Flotilla passerà alla storia. Le persone che si sono imbarcate per far valere il diritto internazionale, per portare aiuti a Gaza, le persone che scendono in piazza e perdono giornate di lavoro, non sono da attaccare o ridicolizzare, sono da proteggere perché stanno compiendo l'azione più concreta finora e rappresentano la speranza". L'ultima stoccata di Ghali è riservata ai politici, "complici di un genocidio". "Ma sono certo prima o poi il conto arriva".

Ghali e il sostegno di Clementino

A fare eco a Ghali il napoletano Clementino, che nelle stesse ore ha pubblicato un durissimo sfogo social, basato su argomentazioni molto simili: "Dedicato a tutti i Rapper italiani, i ‘cosiddetti rapper delle classifiche' che non hanno detto una sola parola sul genocidio a Gaza: Mettiteve Scuorno. E voi sareste rapper? Lo sapete sa vuol dire essere rapper? Vuie non sapit nu cazz. Millantate la parola Hip Hop. Potete avere tutti i platini del mondo, tutte le collane d’oro del mondo, andare alle vostre sfilate di moda da sfigati, ma non siete nulla. Non siete rapper Sit Munnezz!".