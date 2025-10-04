Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Bufera in Inghilterra su Meghan Markle: "È ricomparsa in Europa perché..."

La duchessa di Sussex era a Parigi per la sfilata di Balenciaga e gli inglesi non hanno gradito
Bufera in Inghilterra su Meghan Markle: "È ricomparsa in Europa perché..."
1 min

Meghan Markle è tornata in Europa. Ma, stando a quanto si legge sui social, gli inglesi non avrebbero gradito. Perché la duchessa di Sussex, dopo che è rientrata negli Usa con il marito, il principe Harry e i due figli, non si è fatta vedere in Inghilterra ma era a Parigi per la sfilata di Balenciaga dove debuttava il suo amico Pier Paolo Piccioli. Una sfilata attesissima, e molto applaudita, che Meghan ha voluto vivere in prima fila. Prima vestita di bianco, poi di scuro.

Social inglesi su Meghan Markle: "Qui non viene più"

Molti inglesi però non hanno gradito e sui social si legge: "Qui non viene più"; "è a poche ore da Londra e non ha pensato di chiedere a Harry di accompagnarla". La realtà è che nessuno sa cosa sia successo, se Meghan tornerà mai in Inghilterra o se, invece, la sua è stata solo una toccata e fuga a Parigi. In ogni caso, come sempre, quando c'è lei di mezzo ci sono spesso polemiche. In realtà, forse, quello di Meghan è stato un semplice viaggio di piacere per assistere al debutto di un amico.

