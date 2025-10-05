Furioso battibecco in diretta tv tra Telese e Capezzone: "Fascista, stai a cuccia". Rissa sfiorata in studio

Caos a Omnibus, su La7 . C'è stato uno scontro in diretta tv, nella puntata in onda domenica 5 ottobre. Al centro della lite, l'argomento scottante di questi giorni: la Flotilla . Tutto è iniziato quando Capezzone si è rivolta all'europarlamentare Benedetta Scuderi , collegata con lo studio. Scuderi è tra i 4 parlamentari che hanno partecipato alla missione e che hanno lasciato Israele con 24 ore di anticipo rispetto al gruppo di 26 attivisti espulsi ieri. In carcere, in Israele, ci sono ancora 15 persone.

Lite in diretta tv tra Telese e Capezzone, cosa è successo

Capezzone ha accusato Scuderi di aver abbandonato gli altri attivisti, insieme ai tre parlamentari presenti, tornando in Italia poche ore dopo l’abbordaggio. "Quattro parlamentari se ne sono andati via, avete lasciato i vostri compagni, e non si hanno notizie di vostre proteste se non ora che siete al calduccio", ha affermato con tono polemico. In seguito ha rilanciato un’accusa ancora più pesante, sostenendo che l’eurodeputata sarebbe “al soldo di Hamas”. A quel punto è intervenuto Telese. Indignato si è alzato in piedi e si è avvicinato a Capezzone: "La Scuderi è finanziata da Hamas? Davanti a un propagandista di bugie, con tutto il rispetto per la conduttrice, io me ne vado". Capezzone ha replicato con sarcasmo: "Vai con Hamas". La tensione è esplosa definitivamente quando Telese ha reagito: "Stai buono, stai a cuccia, buffone". A quel punto, Capezzone ha perso la calma e ha urlato: "Fascista rosso!". La querelle è terminata quando Telese ha effettivamente lasciato la trasmissione per poi sfogarsi sui social.

Cosa ha detto Telese dopo la lite con Capezzone

Dopo lo scontro in studio, Luca Telese è andato via e sui social ha espresso la sua indignazione per le dichiarazioni di Daniele Capezzone sulla Global Sumud Flotilla e i suoi attivisti: "Dopo grandi sforzi per mantenermi Zen, sono stato costretto ad abbandonare gli studi di Omnibus per una protesta ghandiana contro l’insopportabile mistificazione di Daniele Capezzone, secondo cui la Global Sumud Flotilla è stata finanziata da Hamas, e i parlamentari a bordo erano smaniosi di tornare a casa per mettere il c**o al “calduccio” (parole sue)".