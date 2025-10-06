Meghan Markle sul ponte dove morì Lady Diana: "Irrispettosa". Lei si difende

Meghan Markle è tornata a far parlare di sé con la sua sorprendente riapparizione alla Settimana della Moda di Parigi. La Duchessa del Sussex si è recata in Francia per assistere alla sfilata di Balenciaga , dove era seduta in prima fila accanto a personaggi internazionali della moda e del cinema. Tuttavia, quello che sembrava un viaggio di piacere e stile ha finito per generare un nuovo dibattito, non per il suo look o la sua presenza all'evento, ma per un gesto carico di simbolismo che coinvolge l'amata Lady Diana.

Meghan Markle a Parigi, quel video che fa indignare tutti

Dopo la sfilata Meghan Markle ha condiviso sui social un video riassunto di alcuni dei suoi momenti a Parigi. L'ex attrice ha volutamente ripreso dal finestrino dell'auto alcune zone della città, tra cui il Pont de l'Alma dove nel 1997 morì la suocera Diana Spencer. Per l'esperto reale Richard Fitzwilliams, questa mossa di Meghan è "completamente sconcertante" , "completamente stupida" e "incredibilmente inappropriata". Al Daily Mail ha dichiarato: "Non capisco assolutamente cosa avesse in mente, beh, probabilmente non ci ha pensato. Nessun consulente consiglierebbe mai di fare qualcosa di così strano". Ha continuato: "Ha tutto il diritto di partecipare a eventi di moda, ma condividere un video che ha anche il minimo collegamento con la tragica morte della Principessa del Galles è incomprensibile". Fitzwilliams ha poi chiarito: "Sono sicuro che non volesse offendere nessuno, semplicemente non ci ha pensato, ma questo è incredibilmente insensibile. È una totale mancanza di giudizio".

Meghan Markle replica alle accuse dopo il video sul Pont de l'Alma

Secondo il Daily Mail e alcuni commentatori reali, la Duchessa è stata "sconsiderata" a pubblicare il video da un'auto, così vicina al luogo in cui è morta sua suocera. Sui social media, diversi utenti hanno definito il post di cattivo gusto, mentre altri lo hanno considerato un tentativo di attirare l'attenzione. Una fonte vicina ai Sussex ha spiegato a Newsweek che Meghan non ha mai avuto intenzione di fare riferimento alla tragedia. "È una bellissima zona di Parigi, lungo la Senna. Lei ha semplicemente filmato il paesaggio notturno, e il Mail ha deciso di trasformarlo in una sorta di messaggio machiavellico. Questa è la parte davvero insensibile", ha assicurato l'insider. Afua Hagan, commentatrice della famiglia reale britannica, ha difeso Meghan, sostenendo che la reazione del web sia stata esagerata: "È stato un momento molto innocente e adorabile. Non credo ci sia stato nulla di sbagliato. La gente troverà sempre qualcosa di negativo in quello che fa".