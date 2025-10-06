Britney Spears, bende e lividi: cresce l'ansia tra i fan

Britney Spears ha nuovamente allarmato i suoi fan pubblicando un video sui social media in cui è ritratta con una benda sulla gamba e diversi lividi sulle braccia . Insieme al video, in cui appare ancora una volta in un atteggiamento un po' strano, la popstar ha scritto: "I miei figli sono dovuti partire e tornare a Maui... È così che mi esprimo e prego attraverso l'arte". Ha anche voluto chiarire che la benda è dovuta alla caduta sulle scale di casa di un'amica e ha ammesso di non sapere se la sua gamba sia "rotta". A un certo punto del video, Britney si è mostrata sull'orlo delle lacrime, in una scena che ha generato molto disagio tra i suoi fan. Sembra proprio che la Spers stia vivendo ancora un forte periodo di instabilità.

Britney Spears sta di nuovo male?

Secondo il Daily Mail, Britney Spears sta attraversando un periodo di instabilità dopo la fine della tutela del padre. Le recenti informazioni si aggiungono a una serie di episodi inquietanti e dichiarazioni di parenti che descrivono una situazione domestica drammatica. Secondo il tabloid britannico, l'artista 43enne starebbe attraversando una situazione critica. Nelle dichiarazioni raccolte, la famiglia ha confermato il livello di preoccupazione. "Siamo preoccupati, non sta affatto bene. La sua casa è un disastro. Non pulisce gli escrementi dei cani, non c'è nessuno che pulisca i suoi bisogni ogni giorno e non si comporta come un adulto", ha osservato la fonte. Un dettaglio, tra l'altro, ben visibile in uno degli ultimi video condivisi sui social dall'artista e che ha messo in allarme i fan. È diventato poi virale un filmato che mostra Brit mentre balla in maniera strana, in mutande, mentre si strofina e si dimena contro il muro del bagno di un ristorante. La diretta interessata ha spiegato sui social media che la registrazione è avvenuta durante un appuntamento in un ristorante di sushi, che ha descritto come "orribile".

Britney Spears sempre più instabile

Il clima è di tensione e rassegnazione tra le persone vicine a Spears: "È un ciclo senza fine, perché se qualcuno prova a intervenire, la comunità #FreeBritney si rimette in gioco e nessuno vuole essere escluso dalla sua vita", ha ribadito la gola profonda. Dalla fine della sua tutela nel novembre 2021, le pratiche di Britney Spears sui social media e nella gestione della casa sono fonte di preoccupazione per le persone a lei vicine. "Abbiamo visto lo stesso comportamento, dai fan agli amici. Non si può fare nulla per cambiare la situazione, e finisce per ripetersi più e più volte", ha aggiunto la fonte della famiglia, come riportato dal media britannico. Di fronte a questa situazione, molti scelgono di evitare le critiche pubbliche per non perdere il legame con il cantante. Nonostante i segnali d'allarme, alcuni conoscenti affermano che Britney stessa consideri normale la sua situazione attuale. "Pensa di stare bene. Non si preoccupa di come si comporta , si sente normale. È dolce e ora si gode davvero la sua libertà. Non piange a casa, fa quello che vuole", ha detto un'altra persona al Daily Mail.