Deliveroo, il tour nelle università italiane arriva a Roma

Nei campus universitari, attività di intrattenimento e distribuzione di gadget in occasione dell’avvio dell’anno accademico. Il tour di Deliveroo nelle principali università italiane, che nel corso del mese di ottobre arriverà in quindici atenei di dieci diverse città, è questa settimana a Roma , nell’università La Sapienza . L’iniziativa, lanciata in occasione dell’avvio dell’anno accademico rimarrà a La Sapienza fino a giovedì pomeriggio. La settimana prossima poi sarà la volta di Tor Vergata nelle giornate di lunedì e martedì.

Gadget, giochi e il “Pacco da Roo”: così Deliveroo accoglie gli studenti nei campus

Presso gli stand, sono previste attività di intrattenimento e la distribuzione di gadget. Tra questi anche il “Pacco da Roo”, dove Roo è la forma abbreviata di Deliveroo: una box brandizzata che include oggetti utili e divertenti per lo studio, oltre ad un promemoria dei vantaggi di Deliveroo Students, il piano interamente dedicato a studenti e studentesse che, registrandosi a Deliveroo con le loro email universitarie, potranno avere gratuitamente per dodici mesi Deliveroo Plus Silver (e quindi consegne gratuite su alcuni ordini online). Il tour è partito da Milano a inizio mese e si concluderà il 28 e 29 ottobre nelle città di Genova e Padova.