In Grecia un ritrovamento senza precedenti che può cambiare il legame tra cane e lupo  

Trovato in Grecia il primo ibrido lupo-cane

La biologa Aimilia Ioakimeidou, membro di Callisto, ha spiegato durante una conferenza ad Atene che i test del DNA effettuati sull'animale hanno mostrato una composizione del 45% di lupo e del 55% di cane. "Questo è il primo caso genetico confermato in Grecia", ha osservato. La scoperta è emersa durante uno studio che ha analizzato 50 campioni genetici di lupi provenienti dalla Grecia continentale. Sebbene alcuni ibridi fossero stati segnalati in precedenza in varie regioni d'Europa, dell'Asia centrale e degli Stati Uniti, la maggior parte di questi casi si basava esclusivamente su osservazioni morfologiche. I nuovi test genetici hanno però dimostrato che gli incroci tra le due specie sono molto meno frequenti di quanto si pensasse in precedenza.

Perché questa scoperta è importante

Come ha spiegato Ioakimeidou, sebbene la relazione evolutiva tra lupi e cani risalga a migliaia di anni fa, la storia della loro domesticazione rimane oggetto di dibattito. Per decenni si è creduto che i lupi si avvicinassero agli umani in cerca di avanzi di cibo e, nel tempo, si adattassero a convivere con loro. Le ultime ricerche propongono una versione diversa: sarebbero stati gli stessi gruppi di cacciatori-raccoglitori ad adottare i cuccioli di lupo e, allevandoli, ad avviare il processo che ha dato origine al cane domestico. Per ora, secondo il gruppo di ricerca, il caso dell'ibrido scoperto in Grecia, il primo del suo genere nel Paese, offre una nuova opportunità per studiare come la pressione umana e la frammentazione dell'habitat abbiano modificato le interazioni tra specie che un tempo rimanevano separate.