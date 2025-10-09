Carlo Verdone sindaco di Roma per un giorno, la scelta di Gualtieri

Il prossimo novembre Carlo Verdone compirà 75 anni e il suo sarà un compleanno speciale. Per celebrarlo, il sindaco Roberto Gualtieri ha annunciato che l’attore e regista romano sarà “sindaco di Roma per un giorno”, raccogliendo simbolicamente il testimone da Alberto Sordi, che ebbe lo stesso titolo onorifico negli anni ’90 durante l’amministrazione Rutelli. L’annuncio è arrivato all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, durante l’incontro “Repubblica Insieme - Roma, la fabbrica del cinema”. Gualtieri ha parlato di “un piccolo passo avanti per il campo largo”, ma soprattutto di un gesto di riconoscimento verso “una delle voci più autentiche e amate della romanità e del cinema italiano”.