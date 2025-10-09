Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Carlo Verdone sindaco di Roma per un giorno, la scelta di Gualtieri

Non è la prima volta che accade per un attore: in passato è già successo con Alberto Sordi. Tutti i dettagli
2 min

Il prossimo novembre Carlo Verdone compirà 75 anni e il suo sarà un compleanno speciale. Per celebrarlo, il sindaco Roberto Gualtieri ha annunciato che l’attore e regista romano sarà “sindaco di Roma per un giorno”, raccogliendo simbolicamente il testimone da Alberto Sordi, che ebbe lo stesso titolo onorifico negli anni ’90 durante l’amministrazione Rutelli. L’annuncio è arrivato all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, durante l’incontro “Repubblica Insieme - Roma, la fabbrica del cinema”. Gualtieri ha parlato di “un piccolo passo avanti per il campo largo”, ma soprattutto di un gesto di riconoscimento verso “una delle voci più autentiche e amate della romanità e del cinema italiano”.

Perché Carlo Verdone diventa sindaco di Roma per un giorno

La nomina simbolica di Carlo Verdone a sindaco onorario non è soltanto un omaggio all’attore, ma anche un ponte ideale con il passato. Proprio come Alberto Sordi, l'artista ha raccontato nei suoi film l’anima, le contraddizioni e le passioni della Capitale, diventando ambasciatore di una romanità capace di parlare al mondo intero.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Attualita'

Da non perdere

Carlo Verdone, l'addio a Eleonora GiorgiCarlo Verdone e il retroscena su Napoli-Roma