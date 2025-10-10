Kate Middleton e quel gesto per Victoria Beckham che vale quasi 2mila euro

Kate Middleton è tornata alla vita pubblica prendendo parte a uno degli eventi che più ama: un evento di beneficenza . La principessa del Galles si è recata a Oxford per visitare Home-Start, un'organizzazione no-profit dedicata al supporto delle famiglie con bambini sotto i cinque anni, alla promozione del benessere dei più piccoli e al rafforzamento dei legami familiari fin dalla prima infanzia. Qui, la nuora di re Carlo ha incontrato volontari e famiglie, partecipando attivamente a sessioni di formazione e dimostrando la vicinanza che caratterizza sempre le sue presenze a questi eventi. L'evento ha coinciso con un dettaglio stilistico che non è passato inosservato: la scelta di un outfit di Victoria Beckham, una delle stiliste britanniche più amate oggi dai royal e non solo. La coincidenza non è casuale, visto che nello stesso giorno è uscito su Netlifx il documentario della moglie di David Beckham , che racconta retroscena e segreti della sua vita professionale.

Il tailleur verde oliva di Kate Middleton

Kate Middleton ha sfoggiato un completo due pezzi verde oliva e firmato Victoria Beckham, composto da un blazer aderente da 1200 euro con tasche frontali applicate e pantaloni ampi, a vita alta e dal taglio dritto, del valore di circa 700 euro. Un design ispirato agli anni '70. Sotto il blazer, la principessa ha optato per un maglia della stessa tonalità, ottenendo un effetto monocromatico elegante e sofisticato. Per completare il look, ha messo décolleté marroni Ralph Lauren, una collana dorata con medaglione rotondo, piccoli orecchini a goccia e delicati anelli che hanno aggiunto un tocco di luce senza sminuire l'insieme.

Un gesto di sostegno per Victoria Beckham

Al di là del suo valore estetico, la scelta di Kate Middleton assume un significato fortemente simbolico. Il rapporto tra la famiglia Beckham e la famiglia reale britannica è di lunga data: Victoria Beckham ha partecipato alle nozze di Kate e William nel 2011 e ha espresso ammirazione per lo stile della principessa. Indossando un modello di Posh Spice il giorno della première del suo documentario, la Middleton ha volutamente reso omaggio alla stilista. Un gesto di complicità tra due delle figure più rappresentative dello stile britannico: Victoria, con la sua raffinatezza contemporanea, e Kate, con la sua eleganza classica.