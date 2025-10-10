Incredibile in Spagna: la Catalogna include Alghero nelle previsioni meteo. Scoppia la bufera

MADRID (SPAGNA) - Fa discutere l'iniziativa della tv pubblica della Catalogna, TV3, che ha inserito la città sarda di Alghero - L'Alguer in lingua catalana - nella cartina delle previsioni meteorologiche relative ai 'Paises catalanes'. L'idea, come prevedibile, ha scatenato una vera e propria bufera di reazioni politiche e sui social. La novità riguarda l'edizione dei servizi informativi 3CatInfo, apparsa negli ultimi giorni in veste rinnovata. E con l'incorporazione nella sezione di meteorologia di una cartina geografica che supera di molto i confini della Catalogna, includendo la città italiana (conosciuta come la 'Barcellona sarda', ndr) dove ancora si conserva un nucleo linguistico catalano come idioma storico. Ma anche il sud della Francia, nelle rivendicazioni indipendentiste identificato come 'Catalogna nord'. A parte le isole Baleari, parte di Aragona e la Comunità Valenziana, dove si parla catalano, denominate 'Pais valenciano'. Nonostante la Sardegna abbia fatto parte della Corona di Aragona, la nuova mappa geografica ha suscitato lo stupore dei telespettatori. Alcuni, nei commenti sui social, hanno 'ringraziato' per l'iniziativa che riconosce Alghero "come parte dell'eredità culturale catalana". Tante invece le critiche: "E' come se la Tv nazionale spagnola inserisse l'America Latina nelle proprie previsioni del tempo".
"Alghero in Catalogna? Delirio espansionista"
Il conservatore Partido Popular ha inoltre etichettato l'inclusione di Alghero in Catalogna come un "delirio espansionista". "Ora non solo parlano di Paises catalanes, che per di più includono nella cartina la Comunità Valenziana e le Baleari, ma ci mettono pure l'Italia segnalando Alghero", afferma il deputato della Camera catalana, Hugo Manchon, riferendosi agli indipendentisti catalani. "E questo delirio espansionista non ci è dato dal governo del suprematista Torra (l'ex governatore sovranista Quim Torra, nrd.), ma dalla televisioni pubblica con il partito socialista al governo", con il presidente Salvador Illa, ha aggiunto il deputato. Che ha presentato un'interrogazione al Parlamento della Catalogna, per sapere se la decisione risponde a "qualche criterio politico o ideologico".
