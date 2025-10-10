Incredibile in Spagna: la Catalogna include Alghero nelle previsioni meteo. Scoppia la bufera

MADRID (SPAGNA) - Fa discutere l'iniziativa della tv pubblica della Catalogna, TV3, che ha inserito la città sarda di Alghero - L'Alguer in lingua catalana - nella cartina delle previsioni meteorologiche relative ai 'Paises catalanes'. L'idea, come prevedibile, ha scatenato una vera e propria bufera di reazioni politiche e sui social. La novità riguarda l'edizione dei servizi informativi 3CatInfo, apparsa negli ultimi giorni in veste rinnovata. E con l'incorporazione nella sezione di meteorologia di una cartina geografica che supera di molto i confini della Catalogna, includendo la città italiana (conosciuta come la 'Barcellona sarda', ndr) dove ancora si conserva un nucleo linguistico catalano come idioma storico. Ma anche il sud della Francia, nelle rivendicazioni indipendentiste identificato come 'Catalogna nord'. A parte le isole Baleari, parte di Aragona e la Comunità Valenziana, dove si parla catalano, denominate 'Pais valenciano'. Nonostante la Sardegna abbia fatto parte della Corona di Aragona, la nuova mappa geografica ha suscitato lo stupore dei telespettatori. Alcuni, nei commenti sui social, hanno 'ringraziato' per l'iniziativa che riconosce Alghero "come parte dell'eredità culturale catalana". Tante invece le critiche: "E' come se la Tv nazionale spagnola inserisse l'America Latina nelle proprie previsioni del tempo".