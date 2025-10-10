Alghero, lo sposo scoperto a fare sesso con una parente: urla e ferite al matrimonio

Dal fatidico "sì", all'annullamento, se non è stato uno dei matrimoni più brevi della storia poco ci manca. È successo ad Alghero, in Sardegna, dove una cerimonia di nozze è finita come peggio non si potrebbe immaginare, tra la rabbia dei parenti della sposa e lo sconcerto degli invitati.

Che fine ha fatto lo sposo?

Un matrimonio studiato nei minimi particolari da lei, sarda e del luogo, che a quarant'anni aveva finalmene deciso di convolare a giuste nozze con quello che pensava essere il grande amore della sua vita, un trentenne di origine straniera. Location esclusiva, catering, animazione, gente allegra: gli ingredienti per una giornata da ricordare per sempre c'erano tutti, peccato che l'evento resterà indelebile nella memoria dei presenti per altri motivi. È infatti durante il ricevimento, a matrimonio concluso, che accade il patatrac: tutto è perfetto, salvo una cosa, è sparito lo sposo. Lui si è allontanato all'improvviso, ma tarda a riapparire, tanto che la sposa imbarazzata lo cerca al cellulare, senza successo, e decide così di inoltrarsi all'interno della struttura, in compagnia di alcuni parenti e di un dipendente dell'hotel.

Non aprite quella porta

Dopo aver perlustrato la location, la sposa fa un ultimo tentativo, andando a cercare il marito anche nella stanza già prenotata per gli sposi per la prima notte di nozze. Bingo, ma mica tanto: la scena è da commedia italiana, perché eccolo lo sposo, ma in compagnia di un'altra donna.Un tradimento in diretta, che fa saltare in aria il ricevimento. La sposa, furibonda, si ferisce tentando di sfilarsi la fede, i parenti di lei infuriati si scagliano contro l'uomo, scoppia il caos, che gli inservienti dell'hotel sedano a fatica.

Oltre al danno, la beffa

La cosa più incredibile, all'interno di questa incredibile storia, è che l'amante del marito sarebbe una parente stretta della moglie. Una cugina, se non addirittura una sorella, i particolari non sono ancora chiari. Quel che è certo sarebbe però l'annullamento a tempo di record del matrimonio, con relativo fuggi fuggi degli ospiti.