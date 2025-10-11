Pensioni dei Vip, Boldi e altri lanciano l'allarme: "Costretti a restituire l’assegno, rischiamo la miseria"

Massimo Boldi ma anche Jerry Calà, Stefania Sandrelli, Franco Oppini, Luca Ward, Massimo Dapporto, Simona Izzo . Questi sono solo alcuni degli 80 personaggi del mondo dello spettacolo che hanno inviato una lettera per "denunciare una situazione 'paradossale' che riguarda la pensione che dopo decenni di lavoro ci è stata riconosciuta e che rischia oggi di ridurci in miseria". Dopo anni di sentenze favorevoli da parte dei tribunali italiani in merito alla corretta liquidazione della cosiddetta “Quota B” delle pensioni ex Enpals, i personaggi famosi lamentano di una pronuncia della Corte di Cassazione datata 29 dicembre 2022 che ha ribaltato il quadro giuridico, aprendo la strada alla richiesta di restituzione di quanto percepito . Molti pensionati del comparto si sono visti decurtare l’assegno mensile e, in alcuni casi, obbligati a restituire le somme ricevute in base a sentenze passate, già tassate. Il mondo dello spettacolo chiede ora un intervento normativo urgente: una proposta di legge è stata presentata in Parlamento, ma giace ferma in Commissione Lavoro da mesi.

Perché c'è un problema con le pensioni dei Vip

Gli artisti fanno riferimento al meccanismo di calcolo del trattamento pensionistico della gestione speciale per lo spettacolo, confluita nell’Inps nel 2011 dopo la soppressione dell’Enpals. Il trattamento si compone di due quote: la Quota A e la Quota B. È quest’ultima ad aver generato contenziosi, poiché, stando alla denuncia, l’ente previdenziale avrebbe liquidato in passato importi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Per anni, numerosi tribunali e corti d’appello hanno dato ragione ai pensionati, costringendo l’Inps a ricalcolare e maggiorare le pensioni. La svolta è arrivata il 29 dicembre 2022, con la sentenza n. 38018 della Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha ribaltato l’orientamento fin lì unanime della giurisprudenza di merito, accogliendo la posizione dell’Inps e stabilendo che le somme percepite dai pensionati in base alle sentenze precedenti sarebbero state "indebitamente versate". A causa di questa nuova interpretazione, molti pensionati si trovano ora nella condizione di dover restituire quanto ricevuto, con l’aggravante di dover versare le imposte su somme che non percepiscono più.

L'appello di Luca Ward: "Domani toccherà ad altri"

"Un’ingiustizia perpetrata dalla Cassazione e dall’Inps ai danni delle lavoratrici e dei lavoratori dello spettacolo italiano", l'ha definita l'attore e doppiatore Luca Ward. "Sono andati a colpire persone che ormai non lavorano più e che quindi hanno difficoltà ad andare avanti. Devono recuperare ‘quattro spicci’ che ci avevano così gentilmente concesso". Ward ha poi osservato: "Attenzione, non tutti sono stati colpiti, e già questa è un’anomalia. Abbiamo bisogno di tutti voi. Oggi è toccato a noi, ma domani sicuramente toccherà anche a voi".