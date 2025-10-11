Cos'è la peste dei gamberi e perché può essere letale per l'uomo, la situazione in Italia è seria

Cresce la preoccupazione per l'afanomicosi, conosciuta come "peste del gambero": un focolaio che si sta diffondendo nel nostro Paese e che potrebbe portare a problematiche gravi anche per la salute delle persone. L'allarme è scattato in Abruzzo , nel fiume Sangro: le numerose carcasse dei gamberi che sono state ritrovate, hanno portato gli esperti ad eseguire delle analisi approfondite. L' Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha rilevato la presenza di un fungo patogeno, l'Aphanomyces astaci, responsabile della malattia.

Il responsabile dell'Asl: "Situazione seria"

La Asl di Lanciano ha lanciato l'allarme ed ha portato i sindaci di numerosi comuni (bagnati dal fiume Sangro) ad intervenire. Sono state rinvenute numerosi gamberi della Louisiana: in parte morti, in parte moribondi e considerati portatori sani della malattia. Gli esperti hanno escluso l'inquinamento chimico, mentre è stata confermata l’afanomicosi. Sono immediatamente scattate le misure per non far diffondere il focolaio ed evitare il contatto tra i gamberi colpiti e l'uomo: dal divieto di pesca a quello di balneazione, fino all'obbligo di disinfezione di tutte le attrezzature utilizzando una soluzione di ipoclorito di sodio (candeggina) a 100 ppm, con un tempo di contatto minimo di 30 secondi. "La situazione è seria e richiede la massima collaborazione da parte di tutti", ha detto Giovanni Di Paolo, responsabile dell'Asl Abruzzo 2 - le ordinanze emesse dai sindaci, che abbiamo sollecitato, sono uno strumento essenziale per creare una barriera e impedire che l’infezione si diffonda in altre aree del bacino del Sangro. Rispettare i divieti è un atto di responsabilità per la tutela della biodiversità del nostro territorio".