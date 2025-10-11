Scontri tra ultras di Casertana e Catania, caos sull'A2: traffico bloccato in autostrada

Violenti scontri tra ultras del Catania e della Casertana sull'A2, Autostrada del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di San Mango Piemonte. Il traffico ha subito forti rallentamenti in seguito a un fitto lancio di fumogeni, sassi e altri oggetti. Forti disagi per gli automobilisti che, oltre a dover interrompere il proprio viaggio, hanno dovuto assistere, impotenti, a scene di guerriglia urbana. Gli ultras si sarebbero incrociati di ritorno dalle rispettive trasferte.