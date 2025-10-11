Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Scontri tra ultras di Casertana e Catania, caos sull'A2: traffico bloccato in autostrada

Fitto lancio di fumogeni, sassi e altri oggetti: forti disagi per gli automobilisti, costretti a interrompere la propria marcia
Scontri tra ultras di Casertana e Catania, caos sull'A2: traffico bloccato in autostrada
1 min

Violenti scontri tra ultras del Catania e della Casertana sull'A2Autostrada del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di San Mango Piemonte. Il traffico ha subito forti rallentamenti in seguito a un fitto lancio di fumogeni, sassi e altri oggetti. Forti disagi per gli automobilisti che, oltre a dover interrompere il proprio viaggio, hanno dovuto assistere, impotenti, a scene di guerriglia urbana. Gli ultras si sarebbero incrociati di ritorno dalle rispettive trasferte.

Scontri sull'A2, sul posto forze dell'ordine e squadre dell'Anas

Il Catania ha giocato a Giugliano, la Casertana a Picerno (Serie C, giorne C, nona giornata). Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica degli scontri. Sul posto sono intervenute tempestivamente squadre dell'Anas e numerose pattuglie della polizia stradale, che si sono impegnate per ripristinare nel minor tempo possibile la normale circolazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Attualita'

Da non perdere

Serie C, risultati e calendarioSerie C girone C, la classifica