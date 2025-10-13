Alessandra Amoroso e le condizioni di salute della figlia: "Sono tutte bugie"

Alessandra Amoroso dice basta alle fake news e rompe il silenzio con un post carico di rabbia e delusione . La cantante salentina, da poco diventata mamma della piccola Penelope , ha deciso di intervenire pubblicamente per smentire alcune voci allarmanti sulla salute della sua bambina. Negli ultimi giorni, infatti, sono apparsi online titoli allarmistici - come "La figlia di Alessandra Amoroso potrebbe non svilupparsi" o "Le condizioni della bambina sono più serie di quanto immaginassi" - che hanno insinuato presunti problemi alle ossa per la neonata. Tutto falso, come ha voluto sottolineare la stessa Alessandra attraverso il suo profilo Facebook, allegando anche gli screenshot delle notizie infondate. "Guardo la gente dare il suo peggio in rete e non mi sembra nemmeno che apparteniamo alla stessa specie", ha scritto con amarezza. E ha concluso con chiarezza: "Nel caso servisse specificarlo (mi auguro di no!), sono tutte bugie!".

Come sta Penelope, la figlia di Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso ha dato alla luce la piccola Penelope lo scorso settembre e ora si gode le gioie della maternità. Mamma fiera e protettiva, la cantante ci ha tenuto - giustamente - a difendere la sua famiglia e a chiedere rispetto. Le voci sono nate in seguito a un post condiviso da uno specialista osteopata che ha visitato la piccola Penelope a Roma. Il professionista, esperto in trattamenti pediatrici, ha pubblicato sui social una fotografia con neonata. Questo contenuto, sebbene innocuo nelle intenzioni, ha fatto da detonatore per teorie fantasiose: qualcuno ha scritto che "alla bambina potrebbero non crescere correttamente le ossa"; altri hanno suggerito problemi gravi e non meglio definiti. Notizie totalmente false e prive di fondamento, come ha voluto chiarire la cantante salentina con un post durissimo accompagnato da screenshot delle fake news.

Alessandra Amoroso felice con Penelope e Valerio Pastore

Penelope è il frutto del grande amore che da qualche anno lega Alessandra Amoroso e Valerio Pastore. Lui è un tecnico del suono e videomaker. I due hanno avuto modo di conoscersi in ambito lavorativo e ormai da tempo convivono a Roma. Una love story vissuta sempre nel massimo riserbo e lontano da occhi indiscreti. Dopo la nascita di Penelope la coppia ha intenzione di convolare a nozze.