Enrica Bonaccorti malata, le ultime parole. Come sta e perché ha citato Pippo Baudo  

Dopo aver annunciato pubblicamente la sua malattia, Enrica Bonaccorti è riapparsa sui social per ringraziare fan e amici per il sostegno ricevuto. In un lungo post, la conduttrice 75enne ha espresso profonda gratitudine per l'ondata di affetto che l’ha travolta nei giorni successivi alla sua rivelazione. "Mi avete stravolta con il vostro affetto! Vorrei abbracciarvi tutti, dirvi grazie uno per uno", scrive Bonaccorti, commossa dai tanti messaggi ricevuti, anche da parte di sconosciuti che, con parole affettuose, le hanno trasmesso forza e coraggio. "Ho ripreso a respirare la vita quando ho smesso di nascondermi e l’ho detto", aggiunge, sottolineando quanto il gesto di aprirsi pubblicamente sia stato liberatorio.

Enrica Bonaccorti e le parole su Pippo Baudo

Enrica Bonaccorti ha voluto chiarire alcuni malintesi sorti nei mesi in cui era sparita dalla scena pubblica, periodo durante il quale era stata criticata per il silenzio, persino in occasione della morte di Pippo Baudo. "Altro che vacanza", afferma, spiegando di essersi sentita sopraffatta anche dal senso di colpa verso amici e colleghi, convinti che li avesse volutamente allontanati. "Mi sono liberata del peso di non rispondere più a nessuno", prosegue Bonaccorti, evidenziando il suo bisogno di sincerità e trasparenza: "Sono a disagio se non posso esserlo". Tanti i messaggi di chi le ha raccontato esperienze simili, offrendo conforto e condivisione. "Mi avete dato forza e speranza. Ho fatto bene ad aprirmi, come tanti mi avete detto", scrive ancora.

Come sta oggi Enrica Bonaccorti

Infine, un aggiornamento sulle sue condizioni di salute: "Spero di potervi dare notizie belle appena ci saranno. In ogni caso, non mi nasconderò più. Vi abbraccio forte forte", conclude Enrica Bonaccorti, lasciando ai suoi follower un messaggio di vicinanza e resilienza.