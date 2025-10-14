Elisabetta Canalis in lutto, morto Angelo Valente a 51 anni: "Scrivere eri non è sopportabile"

Il mondo degli sport da combattimento in lutto per la scomparsa di Angelo Valente, icona della kickboxing italiana e figura carismatica capace di avvicinare alla disciplina atleti professionisti, personaggi dello spettacolo e ragazzi comuni. Ma a ricordarlo con un dolore profondo e personale è soprattutto Elisabetta Canalis , che a Valente deve molto più di un allenamento. "Scrivere eri non è sopportabile", ha commentato la soubrette sarda, affidando ai social un messaggio carico di emozione per salutare colui che non era solo il suo maestro sul ring, ma anche una guida umana e spirituale. "Posso solo dirti grazie per quello che hai fatto per me, per quello che mi hai insegnato e per il coraggio che mi hai dato", ha aggiunto la Canalis, visibilmente scossa dalla perdita.

Come è morto Angelo Valente, l'allenatore di Elisabetta Canalis

Angelo Valente è morto a 51 anni, dopo una lunga malattia contro cui lottava dal 2015. Quattro volte campione del mondo di kickboxing, era considerato uno dei pionieri degli sport da combattimento in Italia. La sua palestra Kick and Punch a Pieve Emanuele, alle porte di Milano, era diventata un punto di riferimento per calciatori come Vieri e Maldini, cantanti come Sfera Ebbasta, ma soprattutto per Elisabetta Canalis, che grazie al maestro Valente aveva trovato la forza di salire sul ring per due incontri ufficiali. Il loro legame andava oltre la kickboxing. La Canalis ha spesso raccontato di come Valente abbia cambiato il suo modo di vedere lo sport e la vita, spingendola a mettersi in gioco con determinazione e disciplina. Non era solo un coach: era un motivatore, un punto fermo, un amico.

L'importante eredità di Angelo Valente

Carismatico e instancabile, Valente aveva vinto titoli italiani in diverse discipline da combattimento, incluso il full contact e la savate. Nel 2024 il CONI gli aveva conferito la Palma di bronzo al merito tecnico, riconoscendo non solo i suoi risultati sul ring, ma anche la sua capacità di divulgatore e formatore. Nel 2012 aveva creato Kick and Punch, una manifestazione oggi tra le più importanti in Europa. Ma il cuore della sua opera era nella palestra: un luogo vivo, inclusivo, dove a ogni ora del giorno si allenavano fianco a fianco celebrità, campioni e ragazzi comuni. Oggi, insieme al mondo della kickboxing, a piangere è anche chi, come Elisabetta Canalis, in quel ring aveva trovato una nuova parte di sé. E in Angelo Valente un uomo difficile da dimenticare.